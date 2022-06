Los mejores juegos JRPG para móviles Android en 2022

Los juegos de rol han sabido hacerse con un puesto bastante privilegiado en la industria de los videojuegos, contando con una cantidad sumamente abultada de títulos de renombre, como lo es la icónica saga de Final Fantasy, por solo poner un ejemplo.

Pues bien, este género cuenta con una variante llamada JRPG, que básicamente vienen siendo los juegos de rol creados en Japón, así que si quieres conocer cuáles son los mejores que puedes conseguir en este 2022 para móviles Android, continúa leyendo.

Y hablando de la franquicia Final Fantasy, aquí tenemos una versión para móviles del Final Fantasy XV, un título de los más interesantes del género en los últimos años.

Cuenta con más de un millón de descargas en la Play Store y, curiosamente, es uno de lo pocas entregas desarrolladas por Square Enix que son de descarga gratuita en la tienda oficial de Google, así que si eres un verdadero fan de esta saga no podrás perderte esta Pocket Edition.

Otro gran título para móviles Android es Langrisser, un juego bastante completo en todo el sentido de la palabra, con buenas gráficas, buena historia y un modo de juego que sin duda te enganchará, eso si es que eres un verdadero fan de los videojuegos de rol. Cuenta con una calificación de 4,7 en la Google Play y es de descarga gratuita.

Basado en el anime del mismo nombre, este juego gratuito que se encuentra desarrollado por Nexon, una compañía surcoreana aunque con central en Tokio. Presenta unas gráficas bastante decentes que te transportarán a otro mundo, específicamente al mundo que está siendo hostigado por el Rey Demonio y que tendrás que salvar.

Si estás bien inmerso en el mundo de los juegos RPG, de seguro has escuchado el título de Genshin Impact antes, un juego lanzado en 2020 que acumuló grandes elogios y recibió buenas críticas generales. De hecho, llegó a ser el videojuego que más dinero ha logrado recaudar en su primer mes de lanzamiento, y esto tanto en la Google Play como en la App Store.

Cuenta con una historia emocionante y unas gráficas llamativas, bastante similar a lo que se puede ver en el mundo de Zelda Breath of the Wild, y aunque se trate de un título creado por una desarrolladora china (HoYoverse), no pudimos dejarle fuera de este artículo debido al gran éxito que tuvo en todas las plataformas.