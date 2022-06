YouTube Music tiene una nueva sección para tus «favoritos olvidados»

YouTube Music quiere recordarte aquellas canciones o álbumes que te tenían todo el día en bucle con una nueva sección.

Un carrusel que te recordará tu música favorita del pasado y que puede que hayas olvidado. Te contamos de qué se trata.

YouTube Music suma una nueva opción para que recuerdes tus canciones favoritas

Además de las múltiples listas de reproducción que encontramos en YouTube Music, también tenemos algunas funciones dedicas al descubrimiento de nueva música. Y no podemos olvidar el apartado que nos permite buscar canciones por estados de ánimo, momentos y géneros.

Y por otro lado, YouTube Music suele agregar secciones especiales basadas en el historial de reproducción del usuario. Por ejemplo, una de las últimas creaciones de la app trae un nuevo carrusel llamada «Forgotten favorites», tal como mencionan en AP.

Una sección que trae de vuelta a aquellas canciones o álbumes que te gustaron en el pasado, pero que han quedado olvidados con los nuevos lanzamientos. Sí, una sección dedicada a tus favoritos olvidados.

Al parecer no se incluirán en esta sección a aquellas canciones antiguas que aún tienes guardadas en tus listas de reproducción o álbumes guardados en tu biblioteca. Solo se tendrán en cuenta las canciones que fueron parte de tu historial, pero que hoy no tienen lugar entre la música que escuchas.

Y no, no tendrás que realizar ninguna acción para crear esta sección, ya que es una de las tantas creaciones automáticas de la app. Esta nueva función no parece estar disponible aún para todos los usuarios, así que puede que se trate de una nueva prueba o que la actualización se vaya extendiendo de forma paulatina a todos los usuarios.

Por supuesto, también dependerá del historial de reproducción de cada usuario. Si eres un usuario nuevo de YouTube Music, la app no podrá crear una sección de tus favoritos del pasado, ya que no contará con esa información.