HTC emplaza al día 28 para la presentación oficial de su móvil orientado al metaverso

Volvemos a hablar de HTC, la empresa tecnológica de origen taiwanés, que algunos recordarán por ser la que lanzó el primer modelo de móvil Android al mercado, y que algunos años después de su ausencia en el sector de los móviles, prometió regresar al mismo con un modelo de móvil Android de gama alta orientado al metaverso.

En un principio tenía previsto lanzar su esperado modelo durante el pasado mes de abril, pero como os comentamos semanas atrás, los problemas de suministros de componentes electrónicos por la parálisis en la fabricación a consencuencia de los brotes de coronavirus, y otros factores, han hecho que la compañía retrase su lanzamiento.



Y mientras parecía que el momento no se encontraba cerca de llegar, ya que no había una nueva cronología para su lanzamiento comercial, horas atrás, la compañía ha utilizado su perfil de Twitter para invitar a un evento de presentación oficial el próximo 28 de junio bajo el lema «Log in to de Future».

Uno de los hashtags que acompaña el anuncio, #Createmymetaverselife, puede invitar también a la imaginación de lo que podríamos ver en tan esperado evento, puesto que aún no se ha sabido cuales serán las especificaciones de este modelo que lo puedan hacer especial o simplemente específicamente diseñado al metaverso, pudiendo llegar a competir con los esfuerzos que compañías como Meta también están llevando a cabo en este ámbito.

Podríamos apostar por el hecho de que este móvil nos podría permitir crear una versión digital de nosotros mismos de forma sencilla para poder participar dentro de los entornos virtuales que el mismo podría ofrecernos.

Pero mientras el momento llega, por ahora son todo especulaciones, pero al menos ya no habrá que esperar tanto para conocer al menos los elementos fundamentales que conformarán este esperado dispositivo móvil para así poder compararse con otros dispositivos centrados en el metaverso.

Ya es cuestión de que llegue el día marcado en el calendario para que la compañía nos presente su «Viverse» con todo lo que este dispositivo es capaz de ofrecer de cara al futuro marcado por el metaverso.

Crédito de la imagen: HTC