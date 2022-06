Cómo saber si me han borrado de Whatsapp

Whatsapp permite enviar mensajes a cualquier persona con solo saber su número de teléfono, momento en el que podemos decidir si queremos añadir el contacto para que los mensajes tengan nombre y apellidos de su remitente.

Ese paso puede realizarse a la inversa, en cualquier momento podemos también eliminar un contacto de Whatsapp, algo que podemos hacer por varios motivos:

– Discusión grave y deseo no volver a recibir mensajes identificados de esa persona.

– Voluntad de salir de listas de distribución.

– Error del usuario, que borró el contacto sin querer.

– Problema de migración de contactos al cambiar de móvil.

Sea como sea, en varias ocasiones podemos querer saber si alguien nos tiene en su lista de contactos o no, y para ello hay un truco que os explico en un vídeo de un minuto y medio:

Como veis, el truco se basa en una característica de las listas de distribución: si enviamos un mensaje a una lista con varios contactos, el mensaje solo se enviará a aquellas personas que nos tienen en su Whatsapp.

Esto se hace para evitar el spam. Una lista de distribución está diseñada para que podamos enviar un mismo mensaje a varias personas al mismo tiempo, no es como un grupo, ya que los destinatarios no conocen al resto de usuarios que recibieron el mensaje, ni pueden responder de forma grupal al mismo.

Para evitar dicho spam, no podemos enviar un mensaje en forma de lista de distribución a alguien que no nos tiene en su agenda de contactos, por lo que en la información del mensaje, tal y como muestro en el vídeo, no se verá como destinatario a alguien que no nos conoce (digitalmente hablando).

Es un truco sencillo que seguirá funcionando siempre y cuando las listas de distribución de Whatsapp mantengan la misma mecánica, aunque todo indica que seguirá siendo así durante mucho tiempo.