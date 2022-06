Android te avisará si una app tiene acceso a más contenido del necesario

Hace unos días, Google lanzó la tercera beta de Android 13 y encontramos algunas novedades que refuerzan la nueva dinámica de seguridad y privacidad que vimos en las versiones anteriores.

En esta nueva versión encontramos que Google resuelve una situación que podría darse con algunas aplicaciones que no serán «compatibles» con la dinámica de permisos que propone Android 13.

Android 13 te avisará cuando las apps «no compatibles» soliciten permisos

Google quiere que los usuarios tengan siempre el control sobre los permisos que solicitan las aplicaciones. Ya vimos que Android 13 implementará un nuevo sistema de permisos para las apps que solicitan acceso a los archivos multimedia.

A diferencia de la dinámica actual, los permisos serán granulares y las apps solo podrán acceder al tipo de archivo que corresponde con su funcionamiento. Por ejemplo, una app de música solo se le concederá permiso para tener acceso a los «archivos de música y audio» que tengamos en el dispositivo, pero no podrá acceder al resto del contenido multimedia.

Sin embargo, esto podría representar un problema para las apps «antiguas» que «no sean compatibles» con esta nueva dinámica que implementará Android 13. Pero Google ya tiene solucionada esta situación.

Como puede verse en la última beta de Android 13, se notificará al usuario cuando una aplicación no compatible solicita permiso para acceder al contenido multimedia. Antes de conceder cualquier permiso, se le aclarará al usuario que la app no es compatible con la última versión de Android, y como consecuencia, no se podrá implementar el sistema de permisos de forma individual.

Así que si solicita permiso para acceder a los «archivos de música y audio» también tendrá acceso a «las fotos y vídeos» de nuestro móvil. Es decir, tendrá acceso a todos los archivos multimedia. Si bien el usuario no tendrá otras opciones más que aceptar o no, sabrá qué tipo de permisos está otorgando a esa aplicación.

Y esto sigue la línea que hemos visto en casi todas las novedades de Android 13, que permite que el usuario siempre esté informado sobre los permisos y funcionamiento de las apps.