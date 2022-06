Emelia, la alternativa barata de Lemlist y Mailshake para enviar emails fríos

Enviar emails en busca de nuevos clientes es una actividad polémica, ya que es fácil cruzar la línea del spam. Hay que saber muy bien cómo, cuándo y a quién enviar la información, y tener registrada la vida del email enviado para no insistir con alguien que no está interesado en lo que ofrecemos.

Para gestionar estos «emails fríos«, hay herramientas conocidas, como Lemlist y Mailshake, pero el coste suele ser muy alto para quienes no tienen un gran volumen de negocio.

Hoy hemos conocido una alternativa interesante a un precio mucho menor. Se trata de Emelia, y aunque tiene mucho menos tiempo de vida que el resto, promete bastante.

Mientras que Lemlist o Mailshake puede costar cientos de dólares al mes, Emelia comienza con 20 dólares, ofreciendo las siguientes funciones:

– Envío de secuencias de correos electrónicos programados por día, hora o minuto

– Configurar días de envío, intervalos entre envíos, zonas horarias, límites y condiciones

– Conectar una cuenta de Gmail, Google Workspace o Microsoft

– Automatizar los flujos de trabajo con Zapier, n8n o Make (ex Integromat)

– Conectar un CRM (Hubspot, Pipedrive)

– Establecer un informe.

Estas son funciones básicas en este tipo de plataformas, ofrecidas por $20/mes para 3 cuentas y $6 por cuenta adicional (240 dólares por año en comparación con 2 100 con Mailshake o Lemlist).

Tienen también dos funciones adicionales más exclusivas de su plataforma.

– Almacenan todos los correos no válidos de las campañas de sus usuarios. De esta forma, si un usuario nuevo añade un email que no era válido, sugiere no realizar el envío.

– Para los clientes con más de 20 direcciones de correo electrónico, proponen fusionar las cuentas en una campaña, facilitando así su gestión.

Tienen también firmas HTML, texto giratorio, pruebas AB, una lista negra y la posibilidad de probarlo 14 días.

Ahora ya están trabajando en la versión en español, de momento solo está en inglés y francés.