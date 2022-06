Doogee S98 Pro, probando el nuevo móvil con imágenes térmicas y diseño inspirado en aliens

La marca Doogee lanzó este 2022 el móvil Doogee V20, y poco después lanzó el modelo S98, un teléfono resistente, de los llamados «rugerizados», que evoluciona ahora con el nuevo S98 Pro, un teléfono resistente con imágenes térmicas que he podido probar durante algunos días.

La marca lo anuncia como «diseño inspirado en extraterrestres» debido a la forma de la protuberancia de la cámara combinada con líneas delgadas en la parte posterior, y realmente tienen razón, parece que tengo en la mano algo salido de alguna película de ciencia ficción.

Os lo comento en el vídeo. Además de ser un teléfono extremadamente resistente, puede presumir de una gran cámara:

– Cámara principal de 48MP.

– Sensor de imágenes térmicas.

– Visión nocturna (SONY® IMX350 20MP) con sensor de luz infrarroja.

La cámara térmica del Doogee S98 Pro

Para capturar imágenes térmicas usa el sensor térmico InfiRay, con la resolución térmica más alta de 256×192, lo que hace que ofrezca más del doble de píxeles térmicos que otros sensores. Esto se junta con frecuencia de 25 Hz, lo que hace que consiga detectar con precisión corrientes de aire, humedad, fugas, cortocircuitos eléctricos, bloqueos y temperaturas elevadas.

El sensor térmico usa también una tecnología llamada Dual Spectrum Fusion Algorithm, que permite que las imágenes del sensor térmico y el sensor primario se superpongan. Tiene también un nivel que nos permitirá ajustar cuánto nivel de transparencia de detalle térmico deseamos sobre la imagen real, lo que ayuda a enfocar con más precisión sobre cualquier punto problemático.

Características técnicas del Doogee S98 Pro



Cuenta con un procesador Helio G96, Octa Core, de 2.1GHz usando 12nm, una batería de 6000 mAh con soporte de carga rápida de 33 W, una cámara frontal (para selfies) Samsung de 16MP, 8GB de RAM con espacio de 256GB ROM, protección IP68, IP69K, MIL-STD-810H, reconocimiento lateral de huellas dactilares, NFC, Corning Gorilla Glass y Android 12.0.

Opinión personal

Soy un fan de este tipo de móviles. Me encantan los CAT, los Crosscall, los AGM y los Doogee, y reconozco que este me ha impresionado mucho tanto por su diseño atrevido como por el hecho de no ser un móvil tan pensado como imaginaba.

La cámara térmica llega a otro nivel, me gusta mucho la transparencia sobre la imagen real para encontrar mejor los puntos que enfocamos, y es capaz de capturar la temperatura de elementos muy lejanos, tal y como se ve en el vídeo que os dejo aquí arriba.

Otro aspecto que me ha gustado mucho es el poder personalizar el botón lateral. En mi caso se enciende la linterna al pulsarlo una vez, y hace una captura de pantalla al pulsarlo dos veces. Si lo mantengo pulsado abre la función de Walkie Talkie.

El precio de 329 dólares en esta fase de lanzamiento es realmente una ganga para quien necesite un teléfono resistente capaz de sumergirse más de 30 minutos a 1,5 metros de profundidad (los uso principalmente en mis sesiones de esnórquel).

Enlaces y precios

La web oficial está en este enlace, donde empezará a venderse hoy por un precio promocional de 329 dólares.

Lo tenéis también disponible en Doogeemall y en Aliexpress.