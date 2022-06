La temporada 4 de Stranger Things (primera parte) ya ha salido y el éxito de la misma no para de crecer, acción por la cual WhatsApp, justo el día del lanzamiento de esta nueva temporada, lanzó un paquete de stickers especiales de la serie, totalmente oficial.

De las series más icónicas de Netflix y que se encuentra ambientada en el extraño pueblo de Hawkins, Stranger Things seguramente se mantendrá un buen tiempo en las tendencias, así que es el momento perfecto para usar estos nuevos stickers de los emblemáticos personajes de la serie.

Se sabe que no es la primera vez que este servicio de streaming estadounidense lanza un paquete de stickers de una serie popular, ya que esto ha pasado antes con Euphoria y con La casa de Papel, por solo poner unos ejemplos.

Cuántos stickers son y de qué temporadas tratan

Ahora, para provocar la máxima interacción posible entre los actores y todos los fanes, WhatsApp presenta este nuevo paquete con hasta 11 stickers animados, centrándose en cada uno de los personajes respectivamente.

Aquí es importante aclarar que se tratan de tomas de todas las temporadas (sin incluir la 4), así que si no has visto aún la nueva temporada no tienes nada que temer en cuanto a spoilers.

No obstante y para fortuna de todos, se ha escuchado en internet que tal vez vayan aumentando el número de stickers conforme vayan pasando los días, y allí tal vez sí que comiencen a aparecer algunos de la nueva temporada, quien ya cuenta en este momento con un puntaje de aceptación de 94% en Rotten Tomatoes.

Pues bien, para poder descargar este paquete solamente tendrás que pulsar en el siguiente link seguro, el cual te enviará al sitio oficial de WhatsApp desde donde se realiza la descarga del paquete, el cual pesa 2,2 MB. Esto es algo que puedes hacer ya sea desde tu móvil, tableta u ordenador, así que por eso no debes preocuparte.

Por otra parte, puedes conseguir el pack desde dentro de WhatsApp en tu móvil haciendo lo siguiente:

– Entra en WhatsApp y luego ingresa a un chat.

– Pulsa en el botón que está al lado de la cámara para desplegar los stickers.

– Ahora oprime en el botón de + que aparece en la esquina derecha.

– Busca el paquete de Stranger Things y descárgalo (muy probablemente te saldrá de primero).