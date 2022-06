Google actualiza su app para personas con problemas de visión con nuevas funciones

El equipo de Google anunció una serie de novedades para Android que actualizan algunas dinámicas y apps importantes.

Por ejemplo, la app Lookout se actualiza con una nueva función que facilitará a las personas con problemas de visión saber de qué se trata una imagen que encuentran en su móvil.

Lookout se actualiza con nuevas opciones

Lookout es una app de Google que utiliza la visión artificial para ayudar a personas con problemas de visión. Esta aplicación permite que puedan usar la cámara del móvil para obtener información de su entorno así como realizar diferentes acciones en el dispositivo.

Y ahora incorpora una nueva modo llamado «Imágenes» que permite que los usuarios puedan escuchar la descripción de una imagen desde cualquier aplicación. Por ejemplo, si reciben un correo electrónico con una imagen incrustada, pueden recurrir a este nuevo modo para que describa lo que se refleja en la imagen.

Y la dinámica es muy simple, ya que no será necesario salir de la aplicación que está utilizando en el momento. Solo necesita abrir la imagen, pulsar sobre las opciones de «Compartir» y seleccionar el icono de la app Lookout.

Cuando realiza esa acción, la app automáticamente analizará la imagen y le describirá lo que se ve en la fotografía o los elementos que integran la escena. Y si hay algún texto en la imagen, también se incluirá en la descripción.

Por otro lado, con esta actualización también se han mejorado otras funciones de la app. Por ejemplo, los modos Explorar, Etiquetas alimentarias, Texto y Documentos. Si bien no mencionan que mejoras han recibido, hará que sean más eficientes.

Otro detalle a tener en cuenta es que la app ahora funciona sin necesidad de estar conectado a internet, así que no tendrás que preocuparte si no estás cerca del WiFi o no tienes datos móviles. Para ver todas estas novedades será necesario actualizar la app Lookout en Google Play.