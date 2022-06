Esta herramienta te permite buscar palabras específicas dentro de los vídeos de YouTube

Si te frustras cuando realizas una búsqueda en YouTube, te interesará conocer la dinámica que propone VideoMentions.

Una herramienta gratuita que te facilitará encontrar un contenido específico dentro de un vídeo, sin necesidad de basarse en el título o descripción.

Nueva herramienta para buscar dentro de los vídeos de YouTube

VideoMentions Search es una herramienta que te permite buscar palabras específicas dentro de los vídeos de YouTube.

Una dinámica práctica si no recuerdas aquel vídeo que habla de un tema que te interesó, pero no recuerdas su título. O puede que te interesa encontrar información sobre un tema en particular y deseas saber si uno de los canales que sigues trata esa temática.

Y como los títulos de los vídeos ya hace tiempo que dejaron de ser descriptivos para convertirse en clickbait, puede que te resulte difícil encontrarlo con una simple búsqueda en YouTube. Esta herramienta te facilita ese proceso con 3 simples pasos:

Pega la URL de canal donde deseas iniciar la búsqueda

Escribe la palabra clave

Y selecciona una período de tiempo para que busque dentro de esas fechas

Una vez que aportas todos esos datos, la herramienta iniciará la búsqueda de tu palabra clave dentro de los vídeos del canal, respetando el período de tiempo establecido. Una vez que termina la búsqueda, te mostrará todas las coincidencias.

En los resultados, te mostrará la palabra clave resaltada en la transcripción junto con la marca de tiempo que te llevará al segundo exacto del vídeo. Así que no solo encontrarás el vídeo que corresponde con tu búsqueda, sino que también te ahorrará tiempo marcando específicamente dónde se menciona tu palabra clave.

Así que como ves, no se basa en el título, descripción o etiquetas agregadas en el vídeo, ya que la búsqueda se realiza a través de las transcripciones de los vídeos. Es decir, realiza una búsqueda sobre lo hablado en el vídeo.

Una dinámica que también podría servirte para buscar cuándo has hablado de determinado tema en tus vídeos para enlazarlos con un nuevo contenido.