Creative Outlier Pro, una experiencia de sonido cada vez mejor

Ya he usado todos los auriculares de la familia Outlier, de Creative, de la cual soy un verdadero fan, pero los Pro son algo realmente sorprendentes. Aquí os explico mi experiencia.

Si ya conocéis los Outlier, habréis reconocido la caja en la imagen superior. Vienen siempre en esa especie de urna de apertura lateral que, como suele ser habitual, funciona también como zona de carga, pero al abrirla me encontré con un diseño algo diferente en los auriculares, más ergonómico, de hecho se nota mucho menos que se llevan puestos.

Son tan cómodos que el primer día probándolos me quedé dormido con ellos y me desperté sin ningún tipo de irritación, algo que a mí me suele ocurrir bastante si la adaptación del auricular no es muy buena. Tiene varios juegos de almohadillas para adaptarse a cada usuario, pero lo que me ha gustado es su forma y lo poco que sobresale de la oreja.

El punto fuerte de los Creative Outlier Pro es la reducción del ruido ambiente, el aislamiento que se produce, y la batería que permite disfrutar de más de dos días tocando música sin parar (60 horas según las especificaciones, 15 horas con una sola carga). El tiempo con la cancelación de ruido se reduce a 10 horas por carga y 40 horas en total.

Para conseguir la parte de cancelación de ruido, usan un sistema híbrido de cancelación activa del mismo (combina sistemas de cancelación de ruido externos e internos). Este sistema no solo ofrece sonido limpio al usuario que escucha música, también lo hace al interlocutor en una llamada. Tiene un micrófono externo que cancela el ruido ambiente para quien usa los auriculares y un micrófono interno para monitorear lo que escucha nuestro interlocutor.

Otros puntos a favor son los controles táctiles personalizables, resistencia al agua con certificación IPX5, conectividad Bluetooth 5.2, tres micrófonos integrados en cada auricular y carga inalámbrica, aunque eso es fácil de encontrar en auriculares de esta gama (cuestan 89,99 euros, aunque tienen un 25% de descuento con el código OUTLIERPRO).

El problema de tener una cancelación de ruido tan eficaz es que muchas veces necesitamos saber lo que ocurre a nuestro alrededor, y para ello cuenta con un sistema de cambio rápido de modo. Tocando dos veces el auricular izquierdo, cambia para Modo Ambiental y deja entrar el sonido de nuestro alrededor. Este modo también puede cambiarse desde la app del móvil.

La parte interna cuenta con diafragmas de grafeno de 10 mm. diseñados por los ingenieros de Creative. Este sistema ha demostrado ser más eficaz en claridad, mejores graves y mayor efectividad en la cancelación de ruido, así como en su eficiencia energética.

Sobre la app del móvil, es muy sencilla de usar. Es la que nos permite personalizar los controles táctiles, gestionar el ecualizados, activar el modo de baja latencia (ideal para videojuegos) y configurar el Super X-Fi READY.

Ya os comenté hace meses que con Super X-Fi podemos escanear la forma de nuestra cabeza y de nuestra oreja para que sea posible disfrutar de una experiencia de audio holográfica.

Unos auriculares impresionantes que ya pueden encontrarse en es.creative.com.