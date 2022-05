5 consejos para que el ordenador no se caliente: guía rápida 2022

Los ordenadores son unas verdaderas máquinas que deben estar bajo cuidado, tal vez no tanto como otros aparatos eléctricos pero la realidad es que, en la medida de lo posible, lo mejor sería consentir a tu PC para evitar problemas futuros.

Y hablando de problemas futuros, uno de los más comunes que se escucha por internet son los recalentamientos del ordenador, lo cual puede surgir por diversos inconvenientes.

Por ello y para ayudarte a resolver este problema, el día de hoy te estaremos compartiendo una guía rápida con 5 consejos que te servirán para tomar medidas básicas desde casa y así lograr que tu ordenador no se caliente, así que sin más que agregar, vamos a por lo que nos interesa.

No ubiques a tu ordenador en un lugar encerrado

Comenzamos con un consejo de oro del cual seguro has escuchado hablar antes, y es que es bien sabido que ubicar a tu PC en una esquina no es lo mejor que puedes hacer para mantenerla refrigerada. Para que esto último ocurra, deberás hacer todo lo contrario a encerrarla en un rincón con cosas alrededor, ya que esto precisamente es lo que provoca que sus ventiladores internos no disipen de manera uniforme el calor.

Para prevenir esto, busca que el ordenador tenga todas sus salidas de aire abiertas y sin obstrucciones, además de dejarle en un sitio donde nada le esté estorbando a los lados, sobre todo en esos momentos cuando hace bastante calor.

No expongas tu ordenador al Sol

Siguiendo la línea de lo último que acabamos de comentarte, el clima caluroso por supuesto que afecta el desempeño del ordenador, ya que esto provocará que los ventiladores deban trabajar a un ritmo forzado para tratar de mantener el interior lo más refrigerado posible. Dicho esto y ya sea que tengas un ordenador de mesa o un portátil, lo mejor será que durante los días de calor, no dejes que estos reciban luz solar.

Ubica la torre de tu ordenador en el suelo

Otro consejo de oro viene siendo el de tener la torre de tu PC en el suelo, aún por encima de tenerle sobre el escritorio. En términos generales, puede ser que esto último sea lo mejor, aunque deja de serlo si vives en un lugar donde hace excesivo calor.

¿El motivo? Simple, el aire frío resulta ser más denso que el aire caliente, lo que quiere decir que el punto más fresco para dejar tu ordenador es el piso, sobre todo cuando esté haciendo calor, así que este es un dato que deberías de tener bien en cuenta.

No sobrecargues el ordenador

Este consejo puede ser aplicado en cualquier momento, ya sea que la torre del ordenador esté subiendo de temperatura o no. Asimismo, los días de calor se aproximan y si crees que estarás sacando lo máximo a tu PC, lo mejor será que no fuerces tanto tu ordenador con programas y juegos pesados o pestañas de internet, además de todas las demás cosas que se estén ejecutando en segundo plano.

La explicación más corta a esto es que, mientras más trabajo comience a recibir la CPU del ordenador, esto hará que las marchas vayan más pesadas y por ende suba la temperatura de la PC.

Realiza limpiezas de vez en cuando

Y como no solo podemos conformarnos con que no le dé el sol directamente al ordenador o dejarlo en el suelo, algo que sería bastante bueno y acorde para la situación es llevar la PC, si no lo sabes hacer tú, a que le realicen una limpieza sobre los ventiladores y sobre todo el sistema de refrigeración.

En estas fechas es algo que podría ayudarte mucho, y vamos, que tu máquina eléctrica de trabajo te lo agradecerá ampliamente mientras que te aseguras que todo esté bien limpio y funcionando de manera correcta.