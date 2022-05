The Office: Somehow We Manage, el videojuego de la serie The Office que ya puedes probar en tu móvil

¿Eres fan de la icónica serie The Office? Pues si la respuesta es sí, el día de hoy te traemos un contenido que seguramente será de tu agrado y llamará la atención de todos los fanes de esta creación de la cadena de TV americana NBC.

Un nuevo videojuego para móviles ha sido creado bajo el nombre de The Office: Somehow We Manage, un título en el que deberás administrar la conocida oficina de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania.

Con un material idéntico al visto a lo largo de esta comedia (de las más grandes en la historia de la televisión), el juego presenta a los personajes originales de la serie, la misma ambientación y hasta la misma música, transportándote así a las instalaciones de Dunder Mifflin en Scranton y a la serie en sí.

El juego cuenta con unas gráficas y un diseño animado, lo cual permite el poder ver a los personajes y a los lugares de la oficina a través de una vista caricaturizada. En cuanto a lo que debes hacer dentro del juego, básicamente tendrás que ir subiendo de niveles para así desbloquear a diferentes personajes de la serie, como por ejemplo Angela, Kevin o la pelirroja Meredith.

Una vez vayas teniendo algunos personajes desbloqueados, deberás ir recogiendo de manera constante todo ese dinero que los empleados generen durante el día, ya que en teoría este es uno de los objetivos principales del juego, para con esto lograr el mayor número de ventas posibles y así evitar que la oficina sufra reducciones de personal.

Puntos buenos y malos de The Office: Somehow We Manage

Ahora, en cuanto la propia mecánica del juego, la realidad es que este viene siendo uno de aquellos títulos que entran en la categoría de los videojuegos Idle, mejor conocidos como inactivos.

Por si no les conocías, estos son en los que simplemente se debe pulsar, esperar y reclamar las recompensas en cuestión, lo cual resulta ser bastante monótono y deja muy poco espacio para tener diversión verdadera.

No hay que minimizar el hecho de que en este juego, se podrán escuchar icónicos chistes de la serie, iguales a los que suele estar haciendo Michael dentro y fuera de la oficina, además de que, al menos gráficamente, este juego pareciera ser una versión animada de la serie en general.

Aun así con todo lo que acabamos de mencionar, la cuestión es que la jugabilidad se encuentra bastante limitada y es muy poco lo que se puede hacer realmente, fuera de reclamar recompensas por las cuales se debe esperar literalmente horas. Además de esto, hay que tener en cuenta que, al menos por ahora, The Office: Somehow We Manage solo se encuentra disponible en idioma inglés.

Dejando el punto anterior bien en claro, si tu deseo es recordar con nostalgia aquellos tiempos dorados de la serie y disfrutar del humor y todo lo bueno que trajo consigo, podrás hacerlo sin ningún problema descargando el juego de The Office: Somehow We Manage ya sea en tu móvil Android o iOS, solamente no esperes a que este sea el mejor videojuego que hayas probado.