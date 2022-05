Una app para que los hijos estén listos antes de ir al cole por la mañana

PArece ser que hoy en día hay apps para todo, incluso para organizar la salida al colegio por la mañana.

Es cierto que con familias numerosas puede ser algo caótico, ya que todos tienen que vestirse, desayunar, lavarse los dientes, hacer la cama, preparar la mochila… nada que un poco de orden y disciplina no solucione, pero si se puede gamificar, pues que se gamifique.

Eso es lo que hace esta nueva app para iOS y android, una app donde cada niño o niña tiene que ir poniendo las tareas que ya ha realizado para que en un panel aparezca el resumen de a quién le falta qué.

Según el creador, los niños se preparan para la escuela en aproximadamente un 30% del tiempo con un 95% menos de molestias, números que llaman la atención, sin duda.

Disponible en schoolmorningroutine.com, es como una lista de tareas combinadas con un juego. Al terminar la lista, la aplicación los recompensa con un breve video de gatos.

Está muy bien valorada, tanto en Android como en iPhone, aunque la interfaz está en inglés, algo que seguramente a nuestros pequeños les moleste muy poco.

La idea no es del todo mala, aunque hacer que los niños usen el móvil nada más despertarse para ir registrando las tareas que tienen que hacer, no me parece del todo atractiva. Cada casa es un mundo, por lo que seguramente en algunos casos sí será útil.