Twitter permite crear Espacios exclusivos para suscriptores

Twitter está sumando una nueva opción para que los creadores pueden acercarse a su audiencia. Una nueva dinámica que combina dos funciones de la plataforma, los Espacios y los Super Follows.

Se trata de los «Super Follows Spaces», que te permitirá crear espacios exclusivos para dar un plus a tus Super Followers.

Así son los Super Follows Spaces de Twitter

Los creadores ofrecen una serie de ventajas a aquellos usuarios que los apoyan económicamente y se convierten en Super Followers mediante una suscripción mensual. Por ejemplo, crean tweets especialmente para ellos, sus respuestas se destacan con una insignia, entre otros detalles.

Y ahora se suma una nueva dinámica que los creadores podrán implementar para ofrecerle un plus a sus Super Followers. Tal como anunció el equipo de Twitter, ahora pueden crear «Super Follows Spaces». Es decir, podrán crear Espacios exclusivos para sus Super Followers.

La dinámica para crear los Espacios es la misma que ya conocemos, pero al momento de elegir a las personas que pueden participar, el creador debe elegir «solo Super Followers», dejando de lado la opción «Cualquiera puede disfrutar».

Por supuesto, podrá agregar un título al Espacio, sumar etiquetas y luego automáticamente se añadirán todas las personas que forman parte de los Super Followers. Un detalle a tener en cuenta es que si los usuarios desean participar en esas salas en vivo tendrán que unirse desde la app de Twitter desde iOS y Android, ya que recordemos que la versión web solo permite escuchar la conversación.

Este Espacio creado no permanecerá oculto y será visible para todos los usuarios, pero no se les permitirá entrar. Verán un mensaje que aclara que solo los Super Follows pueden formar parte de estas salas. Y por supuesto, Twitter no se perderá la oportunidad de mencionar que puedan entrar a la sala si deciden pagar la suscripción.