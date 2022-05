Reemo, para acceder remotamente a nuestro ordenador con baja latencia y en 4K con 60 FPS

Transmitir desde el navegador de Internet no es algo sencillo, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con problemas técnicos que hacen perder resolución o generar retardos importantes en el vídeo. Ese es un problema muy común cuando queremos acceder a nuestro ordenador de forma remota.

Eso es lo que quieren evitar con esta opción que os comento hoy, una que promete transmitir con latencia prácticamente cero y resolución 4K, gratis para uso personal.

Está enfocado en facilitar la vida de cualquier diseñador, jugador, arquitecto o ingeniero que quiera acceder a su estación de trabajo de forma remota, que pueda trabajar con sus proyectos gráficos 2D/3D, utilizar su software CAD o desarrollar y jugar con el escritorio remoto.

Eso es algo que genera muchos problemas:

– Demasiada latencia. Imposible para reuniones online.

– CAD y Revit no se actualizan lo suficientemente rápido.

– El audio y el video no están sincronizados.

– La cámara web remota, la tableta gráfica o el gamepad no son compatibles

– No funciona en Linux o macOS.

Permite el acceso desde un navegador Chrome, y es compatible con Windows, MacOS y Linux gracias a una tecnología propia de transmisión de escritorio remoto de alto rendimiento y baja latencia. Puede mostrar la pantalla remota directamente en un navegador web a 60 FPS casi en tiempo real, con muy poco consumo de ancho de banda.

Es compatible también con muchos periféricos, como pantallas múltiples, gamepad, micrófono y cámara, tableta y lápiz. Se basa en WebRTC, y ofrece flujos encriptados entre cada entidad, lo que garantiza la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones en tiempo real.

Para probarlo solo tenéis que registraros en Reemo.io, descargarlo en nuestra estación de trabajo o máquina virtual y conectarnos usando un navegador Chrome.

Las empresas lo pueden usar para conectar equipos de trabajo, y para ello cuentan con Reemo Studio, una interfaz de administración intuitiva para administrar los permisos de los usuarios y tener más control sobre cómo la gente usa Reemo para acceder de forma remota a sus estaciones de trabajo. Esa opción no es gratis.