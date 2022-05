Apple tiene una nueva dinámica para la renovación automática de las suscripciones

Apple ha cambiado un punto con respecto a las suscripciones de la app mediante App Store.

Una nueva medida que puede afectar a los usuarios distraídos, ya que hay una nueva regla con respecto a la renovación automática de las suscripciones.

Podrías pagar un aumento en tu suscripción sin darte cuenta

Cuando se acerca la fecha de vencimiento de una suscripción, y renovarla implica un aumento en el precio, Apple notifica con antelación al usuario. No solo tiene como objetivo avisar del cambio de precio, sino que también es una alerta para renovar manualmente la suscripción.

Es decir, si cambia de precio en la renovación, Apple no realiza ese proceso de forma automática y el usuario tendrá que indicar explícitamente que desea seguir con la suscripción. Esta dinámica es la que cambiará con la actualización de las reglas de App Store.

Con esta actualización, bajo ciertas condiciones específicas y con aviso previo al usuario, los desarrolladores también pueden ofrecer un aumento de precio de suscripción de renovación automática, sin necesidad de que el usuario tome medidas y sin interrumpir el servicio

Así que a partir de ahora, Apple continuará enviando con antelación notificaciones a los usuarios sobre la renovación automática cuando implica un cambio de precio, pero no detendrá la suscripción. Así que si no has visto las notificaciones de App Store, te encontrarás en tu tarjeta con un aumento en la suscripción.

Apple menciona que este cambio se debe a que los usuarios olvidan que tienen que renovar la suscripción y se encuentran con la interrupción del servicio, obligándolos a realizar nuevamente el proceso.

Un detalle a tener en cuenta es que la nueva dinámica no se aplicará en todos casos. Por ejemplo, para que se considere dentro de este nuevo sistema, el aumento para una suscripción mensual no debe superar el 50% de la suscripción o ser más de 5 dólares, y no puede haber más de un aumento por año.