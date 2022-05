Cómo leer mensajes de WhatsApp a través de Google Assistant sin que la otra persona se dé cuenta

¿Sabías que hay varias formas de poder leer mensajes de WhatsApp sin tener que ingresar al chat en cuestión? Pues sí, la realidad es que hay diferentes métodos para lograr este objetivo, algunos más conocidos que otros.

Tal vez uno de los procedimientos menos conocidos, es el que se realiza a través de Google Asisstant, siendo este muy posiblemente uno de los más sencillos y cómodos de realizar. Dicho esto, sigue leyendo este artículo para conocer cómo llevarlo a cabo.

Si eres alguien que no suele usar con frecuencia Google Assistant, es normal que no conozcas muchas de esas posibilidades que te ofrece el asistente, las cuales no vienen siendo pocas.

Dentro de esas opciones, está una bastante básica que puede ayudarte, como ya comentamos previamente, a poder leer mensajes de WhatsApp sin que la otra persona se dé cuenta.

Para escuchar tus mensajes nuevos de WhatsApp mediante Google Assistant

Para esto, básicamente lo único que deberás hacer es pedírselo a Google. Bastará con que digas en voz alta Ok Google, lee mis mensajes de WhatsApp y listo, luego de esto el asistente desplegará una pequeña ventana donde se te leerán esos mensajes que tienes pendientes y que no has leído hasta el momento.

Aquí es importante destacar que, Google Asisstant solo podrá leerte aquellos mensajes que sean nuevos y que no hayas abierto aún. Esto quiere decir que, si intentas ver mensajes anteriores que ya viste o que incluso respondiste, no podrás hacerlo de esta manera y deberás ingresar al chat de la persona en cuestión para ver mensajes anteriores.

Una vez el asistente te haya leído los mensajes pendientes, se te preguntará incluso si quieres responder, acción a la cual deberás hablar en voz alta para que se te escuche tu respuesta y pueda transcribirse en caso de que hayas dicho que sí.

Por último, ten en cuenta que la primera vez que realices esta acción, Assistant te pedirá autorización para poder acceder a tus notificaciones y que de esta manera pueda leértelas. A esto únicamente deberás oprimir en el botón que indica Aceptar, ubicado dentro de la venta emergente que se te mostrará una vez le pidas al asistente que lea tus mensajes.

Y listo, esto vendría siendo todo el material relevante y necesario que necesitas saber a la hora de poder leer mensajes pendientes de WhatsApp a través de Google Asisstant.