Windows 11 tendrá una nueva función para los gamers

El equipo de Microsoft mostró una vista previa de una nueva opción para Windows 11 dedicada a los gamers.

Por el momento, solo está disponible para los usuarios que forman parte del programa Windows Insider, pero ya podemos ver un adelanto de su funcionamiento.

Windows tendrá una nueva barra de juegos

Microsoft está probando una nueva barra de juegos en Windows 11 para los usuarios que usan controladores. Tal como ves en la imagen de arriba, la idea es que esta nueva barra le dé acceso a los atajos del juego.

Esta nueva barra aparecerá automáticamente cuando el usuario conecte un controlador de Xbox al PC con Windows 11. Pero no te preocupes, que no interrumpirá tu partida, ya que no estará visible todo el tiempo.

Podrás valerte de ella cuando no estés en una partida, para desplazarte por los accesos de los juegos que has jugado recientemente, ya que la barra puede mostrarte hasta 3 opciones. Y por supuesto, también estará disponible si necesitas tenerla a mano cuando estás en medio de un juego. En ese caso, te encontrarás con todos los widgets del juego y algunas funciones básicas.

Para que aparezca la barra, tanto si estás en un juego o no, tienes que presionar el botón de Xbox en el mando. Aunque parece un cambio pequeño, tiene mejoras interesantes con respecto a la clásica barra de juegos de Windows,

La opción actual está pensada para aquellos que usan el teclado y el ratón, y en cambio la nueva barra busca mejorar la experiencia de los que prefieren jugar con un mando desde su equipo de Windows 11. Un detalle a tener en cuenta es que esta nueva dinámica solo está disponible para los usuarios que sean miembros del programa Insiders, y que están usando la última versión de Windows desde los canales Dev y Beta.

Así que habrá que esperar que pase las diferentes fases de pruebas para que se implemente en alguna futura actualización de Windows 11.