Android protegerá tu móvil de las apps desconocidas

Google ha apostado fuerte por ofrecer más controles de privacidad y seguridad con Android 13. Ya hemos visto, en las diferentes Developer Preview y en la beta oficial, que muchas novedades estarán centradas en proteger al dispositivo de los permisos que solicitan las aplicaciones.

Algunas estarán a disposición del usuario para que controlen estos permisos y otros se activarán automáticamente cuando se detecten determinadas situaciones.

Por ejemplo, una de las nuevas funciones que se ha detectado muestra que Android 13 podrá bloquear automáticamente el acceso de determinadas apps si las considera desconocidas o sospechosas. Una dinámica que podría aplicarse cuando las apps, que se suelen instalar mediante APK, soliciten permisos de accesibilidad.

Sí, cuando Android detecte que una app desconocida esté solicitando permisos para acceder a servicios de accesibilidad, podría bloquear su acceso. Una medida que se tomaría aún cuando el usuario quiera dar los permisos correspondientes.

Esto no significa que los usuarios no puedan revertir esta situación. Sin embargo, esta dinámica funciona como una primer barrera para proteger de posibles malwares que podrían acceder a funciones críticas del móvil. Una dinámica práctica para aquellos que no prestan atención al tipo de permisos que otorgan a las apps que descargan desde fuentes desconocidas.

Así que, de forma predeterminada Android 13 bloqueará a cualquier aplicación desconocida que solicite permisos de accesibilidad, ya que podría ser la entrada para que un malware tenga el control total del móvil. En ese caso, mostrará un alerta mencionando que es un «Ajuste restringido» y que por seguridad no está disponible.

Sin embargo, si el usuario confía en la aplicación, puede revertir esta acción activando la opción «Permitir configuración restringida». Hay que tener en cuenta que esta dinámica está disponible en la beta de Android 13, así que este sistema podría sufrir cambios hasta que se lance la versión estable.