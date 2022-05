Modo restringido de YouTube y cómo desactivarlo para poder ver cualquier tipo de vídeos

Tal vez en algún momento te ha ocurrido que, dentro de YouTube, no has podido ver algún vídeo debido a que la plataforma no te lo permite, mostrando un anuncio que explica el motivo por el cual no se te deja ver el contenido

Si esto incluso te sigue ocurriendo a día de hoy, está la posibilidad de que tu cuenta tenga activado el denominado Modo restringido, así que si quieres saber más sobre esto, sigue leyendo este artículo.

Lo más probable es que el tipo de vídeo que no puedes visualizar no resulta ser apto para todo público, ¿cierto? Este control se activa en vídeos que no puedes ser visto por menores, apareciendo en la pantalla las palabras de Este vídeo no está disponible con el modo restringido habilitado. Para verlo, deberás inhabilitar dicho modo.

En caso de que no se muestre este mensaje, tal vez el que se te muestra sea el de La comunidad de YouTube ha identificado este contenido como ofensivo o inadecuado para algunos públicos. Esto suele mostrarse principalmente en vídeos donde se tocan temas variados como conflictos bélicos, violencia, sexo u otros materiales que puedan afectar la sensibilidad de los espectadores.

Ahora bien, la principal (tal vez la única) opción que tienes entonces para solucionar este problema es desactivar este modo restringido, lo cual resulta ser bastante sencillo y no te tomará más que un par de minutos. Lógicamente, si eres mesnor de edad, es mejor que esperes unos años hasta que dejes de serlo, pero si no lo eres, sigue estos pasos:

Pasos para desactivar el modo restringido de YouTube

– Desde tu móvil Android o iOS, entra en la aplicación de YouTube.

– Pulsa sobre tu foto de perfil, ubicada en la esquina superior derecha.

– Entra en la pestaña de Configuración, mostrada junto al icono de una rueda dentada.

– Ahora accede a la nueva pestaña de General.

– Ubicada en la cuarta posición, desactiva la palanca de Modo restringido.

Esto vendría siendo todo lo necesario para tener desactivada esta herramienta. Ahora, lo único que hará falta es que entres a uno de esos vídeos que no podías ver antes y lo intentes ahora, a ver qué tal te resulta en esta nueva ocasión.