Usar el mismo Whatsapp en otro móvil, cómo se hace hoy y cómo se hará dentro de poco

Whatsapp ya permite ser usado en más de un dispositivo. Podemos tenerlo en el móvil y en varios ordenadores al mismo tiempo, la misma cuenta, de forma simultánea, pero con otro móvil la cosa se complica.

Al contrario que con Telegram, Whatsapp limita mucho el uso de una cuenta en varios móviles a la vez, de hecho, la única forma de hacerlo, sería usando Whatsapp web en el navegador web del segundo móvil, poniéndolo en modo de escritorio, y eso limita mucho la visibilidad del contenido.

Sí, tanto desde una tableta como desde un móvil, es posible usar Whatsapp web asociado a la cuenta de un móvil principal, pero al tener que poner el modo de escritorio desde el móvil, las letras se ven muy pequeñas y la usabilidad no es la misma que con la app.

Eso va a cambiar, porque Whatsapp está preparando la función para que sea posible usar Whatsapp de forma normal desde más de un móvil.

WABetaInfo investigó el código y descubrió una pantalla en la última beta de WhatsApp para Android, en la versión 2.22.10.13, para ser exactos. En ella se ve que es posible registrar un dispositivo Android como complemento secundario para el teléfono principal.

La nueva sección de WhatsApp se llama «Registrar dispositivo como complemento», con una descripción que explica que la función le permitirá usar WhatsApp en otro dispositivo.

Aún no sabemos qué limites tendrá, o si importará todo el contenido pasado del móvil principal, aunque seguramente no lo hará, igual que no lo hace cuando conectamos con Whatsapp Web.

Para activarlo tendremos que escanear un código QR con el dispositivo que tenga WhatsApp principal, y a partir de ahí comenzarán a descargarse mensajes recientes para que podamos continuar trabajando y comunicándonos con los contactos.

Seguramente faltan aún algunas semanas para que podamos tenerlo, pero parece que está claro que será una realidad.