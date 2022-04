YouTube extiende los Super Thanks a todos los creadores a nivel global

Dada la importancia creciente de los creadores de contenidos como parte importante de las propias plataformas sociales, las mismas no dudan en irles mejorando de forma continuada las capacidades de obtención de ingresos económicos para fomentar que sigan creando nuevos contenidos en el tiempo que favorezca llegar a una audiencia cada vez más amplia.

A este respecto, desde YouTube se apuesta porque parte de los ingresos a los creadores provengan de los mismos seguidores como forma de apoyo por su trabajo. Con esta filosofía, como parte de las funciones Super llegó en fase de pruebas Super Thanks a principios del verano del pasado año.



Los Super Thanks o Super Gracias estaba hasta disponible para creadores seleccionados de forma aleatoria en 68 países, siempre y cuando formen parte del Programa de Socios de YouTube.

Ahora, la plataforma de vídeos de Google anuncia que los Super Thanks ya está disponible para todos los creadores elegibles en esos 68 mercados mundiales.

Facilitando las conexiones entre creadores y seguidores

Con la expansión llega también uno de los aspecto más solicitados por los usuarios de YouTube para esta función.

Desde ahora, los seguidores tendrán la capacidad de personalizar sus comentarios de Super Thanks, destacándose de entre el resto de comentarios, buscando potenciar las interacciones de forma más significativa.

No hay que olvidar que los Super Thanks van destinados al apoyo a los vídeos individuales publicados por los creadores en sus respectivos canales, no así a las posibles transmisiones en directo que puedan realizar, teniendo para ello los Super Chat y los Super Stickers.

Los creadores elegibles podrán activar los Super Thanks a través de la consola de YouTube Studio, y los seguidores comprar y utilizar Super Thanks tanto desde el escritorio como desde dispositivos móviles para apoyar sus creadores favoritos.

Los precios no cambian, manteniéndose de entre los 2 dólares a los 50 dólares, o valor equivalente en las monedas locales en los diferentes mercados en lo que esta característica de apoyo a creadores está presente.

