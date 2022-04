Diablo Immortal, un juego MMORPG gratuito para Android, iOS y PC

Incluso los que no son muy jugadores recuerdan la serie Diablo, de Blizzard, como una de las mejores en el sector.

Todos los aficionados a los juegos en los que tenemos que limpiar el juego de monstruos, encontrando armas y armaduras, mejorando de nivel y distribuyendo habilidades, tenemos un recuerdo especial cuando hablamos del primero Diablo, y ahora se acerca una nueva entrega diseñada para dispositivos móviles.

El caso es que Activision Blizzard ha publicado su informe de ganancias del primer trimestre de 2022, y ha aprovechado para anunciar que Diablo Immortal se lanzará en Android e iOS el 2 de junio.

La sorpresa es que también tendremos versión para PC, en versión beta abierta, por lo que los gamers «con licencia» también podrán disfrutar del juego sin depender de las pequeñas pantallas de los móviles.

Diablo Immortal tendrá cross-play y cross-progression, con soporte para controlador y teclado en PC, por lo que se podrá disfrutar desde ambas plataformas usando el mismo personaje.

Sobre el argumento… bueno, no hay mucha variación. Todo ocurre después de Diablo II: Lord of Destruction, y la forma de jugar será la misma. Será un MMORPG gratuito que no podrá disfrutarse sin conexión a Internet.

Tendrá, eso sí, nuevos personajes, historias y contenido adicional, pero no han dado detalles sobre qué contenido adicional será ese.

Si os interesa, podéis dar vuestros datos en este enlace, donde están también los trailers y capturas del juego.