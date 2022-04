Elon Musk se burla de Bill Gates en Twitter y le acusa de no apreciar el esfuerzo de Tesla con el cambio climático

Ayer sábado tuvimos nuevo culebrón entre millonarios de la tecnología en Twitter.

Esta vez fue Elon Musk el que decidió usar el emoji del hombre embarazado para burlarse de Bill Gates, fundador de Microsoft, burla realizada como respuesta a las acusaciones hechas el día anterior por Musk de que Gates tenía una posición corta contra Tesla, todo después de que aparecieran textos filtrados de él rechazando una oportunidad filantrópica con Gates.

Una posición corta significa vender un activo sin haberlo comprado antes, con la idea de que el precio bajará y que lo podremos comprar en un futuro a un nivel más bajo. Es decir, que Bill Gates no le tiene mucho aprecio a Tesla y cree que las acciones bajarán en el futuro.

El viernes pasado le preguntaron en Twitter a Elon Musk si los textos filtrados eran reales, y Musk respondió que «Sí, pero no se lo filtré al NYT. Deben haberlo obtenido a través de amigos de amigos».

Luego agregó:

Escuché de varias personas en TED que Gates todavía tenía 500 millones de dólares contra Tesla, por lo que le pregunté, por lo que no es exactamente un secreto.

Los textos filtrados dicen:

Musk – ¿Todavía tienes una posición corta de 500 millones de dólares contra Tesla?

Gates – Lamento decir que no lo he cerrado. Me gustaría discutir las posibilidades de filantropía.

Musk – Lo siento, no puedo tomar en serio su filantropía sobre el cambio climático cuando tiene una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático.

En el pasado Gates halagó a Musk, de hecho Bill Gates dijo que Elon con Tesla es una de las mayores contribuciones al cambio climático que alguien haya hecho jamás, por lo que aún tendrán que dar explicaciones sobre estos «textos filtrados».