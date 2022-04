La web que usan los niños y adolescentes cuando se aburren

Buscar en Google «Qué hacer cuando me aburro» es un clásico.

Cuando el tiempo sobra, ya hemos leído, ya hemos jugado, está lloviendo, no hay amigos ni hermanos cerca y no apetece ver la TV ni ponerse con un juego de mesa, hay que recurrir a lo nuevo, y hay muchas webs especializadas en eso, en matar el tiempo con actividades poco productivas, aunque no por eso poco interesantes.

Hoy hablaré de una gran conocida entre los niños y adolescentes, una web con una gran cantidad de actividades para ir pasando el rato, sin objetivos, sin puntuación, sin creaciones de cuentas ni elementos sofisticados de ningún tipo.

Se trata de Neal.fun, una web en la que tenemos que elegir uno de los banners para realizar la actividad deseada, como marcar las cosas que ya hemos hecho en la vida, por ejemplo:

Neal Fun tiene de todo. En su página principal podemos abrir un generador de sonidos relajantes, con posibilidad de ir seleccionando el volumen de cada componente:

O participar de encuestas donde se comenta cómo se pronuncian ciertas palabras, incluyendo el gif, jif de toda la vida.

Hay otras actividades menos interactivas, como ver rocas cayendo en un suelo digital, pero hay otras muy interesantes, como ver la portada de grandes medios hace 10 años, por ejemplo.

Otra actividad curiosa es intentar gastar el dinero de Bill Gates comprando cosas, desde helicópteros a hamburguesas. No es la única actividad relacionada con el consumo, también hay otras para vender todo lo que nos proponen.

Son 22 actividades, incluyendo juegos de memoria y de habilidad, un mapa que muestra cómo nacen los niños en el mundo «en tiempo real», una actividad para que doblemos un papel y veamos hasta donde llega después de hacerlo repetidas veces (si lo doblo 40 veces, alcanzo el diámetro de Neptuno).

Una fiebre entre niños y adolescentes que vale la pena conocer, y que seguramente irá creciendo en cantidad de actividades hasta que establezca un modelo de negocio, seguramente basado en publicidad, claro.