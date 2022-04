Pasos para descargar vídeos de Facebook Reels en tu smartphone

Desde hace más de un mes que los Reels, estos vídeos cortos que se originaron desde Instagram para hacerle competencia a TikTok, se encuentran en Facebook para ser utilizados de manera idéntica a como ocurre en Instagram.

Pues bien, si hay algún reel en específico que te haya gustado, pero no sabes si puedes descargarlo en tu móvil para verlo fuera de la app de Facebook, la respuesta es sí y el día de hoy os estaremos ayudando con esos pasos que debes seguir para lograrlo.

Como te mencionamos al principio, esto de los Reels es un formato de contenido que ha aterrizado en Facebook hace muy poco, y ya que es un contenido que viene de parte de otra plataforma que pertenece a Meta, Reels, en ambas apps, funcionará de manera bastante parecida.

De hecho, algo que no cambia ni en Facebook ni en Instagram, es el no poder descargar vídeos de manera nativa. No obstante, y entrando a lo que es el propósito de este artículo, sí que hay buenas alternativas de terceros.

SnapSave es posiblemente la mejor opción que hay para descargar vídeos de Facebook Reels, así que si te interesa qué hacer y cómo utilizar esta página para guardar en tu móvil ese material de Reels que te guste, pues presta atención a las siguientes líneas. Eso sí, asegúrate de que contar con la app de Facebook actualizada a la hora de realizar esto.

Cómo guardar vídeos de Facebook Reels en tu móvil.

– Entra en la aplicación de Facebook en tu móvil Android o iOS.

– Por encima de la fila de las historias, pulsa en el botón de Reels que aparece justo arriba.

– Busca ese reel que te guste y entra en el vídeo.

– Una vez dentro, pulsa en los tres puntos blancos que aparecen en la esquina inferior derecha.

– Oprime en Copiar enlace.

– Accede a la web de SnapSave y pega el link del vídeo en el espacio en blanco.

– Pulsa en Descargar y espera un momento.

Y listo, podrás observar que los vídeos estarán ya descargados en la galería o app de fotos de tu móvil. Puede que algunos vídeos no se te lleguen a descargar debido a la privacidad que tenga el mismo, pero esta es una cuestión que corre por cuenta de cada vídeo y lo normal sería que pudieras descargar casi todos los que desees.