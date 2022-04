Google Play tendra una nueva función para proteger tu móvil

Google está implementando una nueva dinámica en Play Store para proteger los móviles de los usuarios.

Una dinámica que afectará a las aplicaciones que llevan años sin actualizarse en la tienda. Te contamos de qué se trata este cambio y cómo puede afectarte.

Google Play no te dejará instalar apps que llevan años sin actualizarse

Tal como informó el equipo de Google a los desarrolladores, se ocultarán y bloquearán las aplicaciones que lleven años sin actualizarse. Una medida que comenzará a implementarse a partir del próximo noviembre.

Una medida que no solo contribuirá a que los usuarios tengan la mejor experiencia con las apps que descargan e instalan en sus móviles, sino que también se suma el tema de la seguridad.

Así que si los desarrolladores que no han mantenido actualizada sus aplicaciones y no están el día con la versión de Android, verán que estarán fuera del alcance de los usuarios. De esa forma, no estaremos en peligro de instalar aplicaciones que están desactualizadas.

Hay apps en Google Play que han sido abandonadas hace años, como podemos ver por su última fecha de actualización. Muchas de ellas aún son mantenidas por los desarrolladores ya que mantienen una base de usuarios.

En esos casos, los desarrolladores tendrán que decidir actualizarlas para cumplir con la nueva política de Google, quitarlas definitivamente de Play Store o conformarse por el público existente. Recordemos que Google no va a aplicar la acción de eliminarlas, sino que las mantendrá ocultas para nuevos usuarios.

Los usuarios actuales de aplicaciones más antiguas que hayan instalado previamente la aplicación desde Google Play podrán seguir descubriendo, reinstalando y utilizando la aplicación en cualquier dispositivo que ejecute cualquier versión del sistema operativo Android compatible con la aplicación.

Y esta no es la única medida que se está implementando en Google Play. Hace unos días mencionamos que Play Protect ahora elimina automáticamente los permisos de las apps que hace tiempo dejamos de usar en el móvil.