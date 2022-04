Google eliminará automáticamente los permisos de las apps que no usas

Google está implementando una nueva dinámica en Play Protect para proteger a los usuarios de los permisos que solicitan las aplicaciones.

En este caso, se relaciona con los permisos de las aplicaciones que los usuarios tienen instaladas, pero ya no utilizan en el móvil. Te contamos de qué se trata esta nueva función.

Nueva función de Play Protect para las apps que no usas

Quizás te ha pasado que has descargado las apps de moda, las probaste y luego se han quedado olvidadas en el móvil. O quizás descargaste una app para una actividad específica y dejaste de utilizarla a los pocos días.

Todas esas apps, aunque ya no usas, siguen mantenido la misma configuración con todos los permisos que habilitaste en la instalación. Y si eres de los que se olvidan de las apps, menos te acordarás de revocar sus permisos.

Para que esto no sea un problema, Google Play Protect está implementando una nueva dinámica. Ya sabemos que esta herramienta de Google cumple una serie de funciones para proteger al dispositivo móvil. Por ejemplo, puede verificar las apps de Google Play, advertir si alguna de ella es potencialmente dañina, entre otras opciones.

Y ahora se suma una nueva tarea: eliminar los permisos de las apps que no has utilizado durante un tiempo prolongado. Una dinámica que ya estaba disponible para móviles con Android 11, y que ahora se implementa en versiones anteriores, tal como mencionan en Android Authority. Por supuesto, esta dinámica no aplica a todas las apps, pero sí a aquellas que no cumplen una función importante y solemos olvidar en el móvil.

Si quieres ver si se ha aplicado este sistema en tu móvil, solo ve a Google Play, pulsa sobre tu avatar y elige la opción «Play Protect». Verás un mensaje del estilo «Quitar permisos de las aplicaciones que no se usan» que te indicará que se tomará esa medida con aquellas apps que lleves 3 meses sin usar. Así que pulsa sobre «Ver aplicaciones» y te mostrará todas las que entran dentro de este criterio.