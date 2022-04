Analizando el tráfico de un blog grande gracias a un diagrama de burbujas

Una cosa es analizar el tráfico de una web institucional y optimizar el SEO para un puñado de palabras clave, y otra cosa es optimizar el SEO de un medio con más de 100.000 artículos, ya que cada artículo es una página que podría optimizarse para varias palabras clave.

Google lo sabe, y para facilitar el trabajo del profesional SEO, ha presentado una plantilla en Data Studio que permite analizar las consultas de cola larga, no solo los artículos más leídos.

Se trata de esta plantilla, capaz de extraer los datos de Google Analytics y de Search Studio para crear un diagrama que muestre él éxito de las búsquedas en cada artículo.

El diagrama se divide en cuatro partes, tal y como se muestra en la imagen superior, y se puede trabajar de la siguiente forma:

– Número 1: Primeras posiciones y alto CTR: aquí están los artículos premium que llevan mucho tráfico y que están bien posicionados.

– Número 2: Posición baja, CTR alto: Consultas que obtienen muchos clicks, pero que no están en primeras posiciones. La idea es que nos esforcemos en optimizar esos artículos para que suban posiciones.

– Número 3: Posición baja, CTR bajo: Pueden parecer indignas de esfuerzo, ya que ni reciben muchos clicks ni están bien posicionadas, pero si la consulta es importante para la temática del medio, igual vale la pena trabajar el título y añadir contenido para que pueda cambiar de área.

– Número 4: Posición superior, CTR bajo: Están muy arriba en Google, pero reciben pocos clicks, seguramente porque la competencia usa datos estructurados y muestran resultados enriquecidos, lo que hace que los usuarios acaben haciendo click en ellos. Por otro lado puede ser que simplemente estén buscando «facebook» o «instagram», y aunque nuestro artículo esté muy arriba con esas palabras, el usuario no hará click porque sabe que no es la web que están buscando.

La plantilla es extremadamente útil, aunque, como todo, requiere de mucho tiempo y trabajo para llegar a conclusiones que nos ayuden a seguir optimizando el SEO de nuestra web.