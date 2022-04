Auriculares personalizados diseñados para el formato de tu oreja

La oreja de cada uno es única, y tener auriculares que encajen perfectamente para que no entre sonido externo, para que no se caigan cuando hacemos deporte y para que no molesten más de lo debido, no es una tarea fácil.

Es por eso que existe la posibilidad de gastar un buen dinero para tener auriculares personalizados, auriculares fabricados después de que la empresa escanee nuestra oreja para saber qué forma deben tener.

En The Next Web han publicado un reportaje sobre este tipo de auriculares, y aquí os dejo los puntos que he considerado más importantes:

– A estos auriculares se les llama IEM, monitores internos personalizados.

– Los fabrica la empresa Campfire Audio. El producto se llama Solstice IEM, y cuestan 1.500 dólares.

– Maximizan el espacio del canal auditivo, para lo que es necesario programar una cita con un audiólogo para obtener formas y números, tanto con moldes físicos como con escaneos 3D.

– El molde se realiza con silicona que tarda unos 5 minutos en endurecerse dentro del canal auditivo. Hay profesionales que hacen moldes por entre 100 y 300 dólares.

– Tardan entre 2 y 8 semanas en entregarlos, depende del fabricante.

– El resultado bloquea el ruido externo más que los auriculares normales. Son particularmente efectivos para silenciar los sonidos de rango medio, como las voces, con los que los auriculares con cancelación activa de ruido tienden a tener problemas.

La conclusión a la que llegan en el reportaje es importante. Dice que es importante mantener las expectativas bajo control.

Si ya ha probado algunos de los mejores auriculares del mercado, no espere que los IEM personalizados sean una revelación sónica. Pero la comodidad y el diseño a medida pueden valer la pena.

Como veis en la página del fabricante, no estamos hablando de nada barato, pero los más exigentes pueden estar pensando en realizar esa inversión para conseguir la experiencia final.

Imagen: The Next Web