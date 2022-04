Cómo hacer un CV para que lo lean bien las máquinas

El mundo de los curriculum vitae, conocidos simplemente como CV, es más amplio y complejo de lo que muchos podemos pensar. Diferentes tipos de herramientas han sido creadas y perfeccionadas para mejorar los currículums, aunque podría decirse que no de manera universal.

LinkedIn o EuroPass pueden ser consideradas como las plataformas que mejores resultados ofrecen, aunque esto no quita que cada una cuenta con inconvenientes diferentes que, al fin y al cabo, le representan problemas a los usuarios.

Quién y cómo leen los nuestros currículos

Cuando una empresa recibe miles de CVs de candidatos, no se pone a leerlos uno por uno en busca de los que pasen el primer filtro. Generalmente ese trabajo ya la hace una máquina, encargada de leer los puntos principales de un CV para eliminar todos los que no cumplan con los requisitos básicos.

De esta forma se eliminan millones de curriculum cada día en todo el mundo, pero muchas veces no se eliminan porque el candidato no tenga los conocimientos o la experiencia adecuada, se eliminan porque la máquina, el sistema de interpretación de texto, no ha podido capturar la información del documento.

Qué no se recomienda en un CV

Si pensamos en en punto anterior, parece que está claro que hay que crear un CV bien estructurado, claro, para que el ordenador consiga leerlo sin problemas. Eso es un verdadero asalto a los modelos más creativos, o a los creados con plataformas como Canva, ya que son plantillas estéticamente muy agradables, pero que no están estructuradas como el resto de los CVs, y pueden dificultar el trabajo de las máquinas.

Lógicamente, no estoy diciendo que un CV creativo no tenga futuro, lo tendrá si son pocos candidatos y si el formato y diseño es una de las habilidades demandadas en el puesto. No vale la pena crear el documento más creativo y original del mundo para un trabajo de contable, por poner un ejemplo, pero sí tiene sentido en un trabajo de wendesigner.

Hacia el formato universal de un CV

Teniendo en cuenta lo comentado, una empresa española de recruiting, llamada Manfred, ha originado un proyecto de CV de código abierto que permite a los usuarios tener el control de su información personal dentro de su CV y bloquear el acceso su acceso cuando este lo desee.

De hecho, la empresa especifica que su objetivo es proteger tus datos, mas no bloquearlos, lo que significa que puedes exportar tus datos desde Manfred hasta otras plataformas sin ningún tipo de inconveniente. Con esto, Manfred busca ser completamente universal y con un formato de CV estándar.

Usando el formato JSON, David Bonilla, el CEO de la compañía, indica que:

Para tener unas mínimas posibilidades de éxito y facilitar su adopción, no contemplamos otra opción que hacer ese CV open source y, para definirlo, usar uno de los formatos más universales: JSON. Había una iniciativa similar, pero su aproximación era tan diferente a la nuestra (en su formato se define lo que haces; en el nuestro nos centramos en lo que eres y lo que quieres ser) que decidimos tirar para adelante. Es el primer paso para convertirnos en un single source of truth (modelo por el que cada elemento se domina o edita desde un solo lugar) de datos profesionales. A mí me taladra mucho tener que subir mis datos a cada sitio, porque además la mayoría de las condiciones de uso de esas webs me impiden sacarlos, porque su modelo de negocio se basa en captar esos datos y en tratar de que no salgan jamás. Nosotros vamos a hacer lo contrario.

Además de todo esto, no se puede pasar por alto el cierre de Stack Overflow, lo que viene suponiendo una eliminación de CV de hasta más de 4.7 millones de desarrolladores a nivel mundial. Este cierre viene significando que los usuarios de dicha plataforma puedan descargar su CV en el mencionado formato JSON mediante Manfred.

Pues bien, para usar esta startup únicamente deberás entrar en el siguiente link de GitHub y, en la sección de cómo usarlo, ver las indicaciones para validar un nuevo CV de manera detallada. Allí se mostrará todo lo referente al denominado MAC (Manfred Awesomic CV), sin mencionar que desde un punto de vista general, todo el contenido estará basado, al menos momentáneamente, para los profesionales de la informática.