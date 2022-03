Whatsapp Beta ya permite la opción de «Mis contactos, excepto» en la función de Privacidad

Si queréis que vuestra foto de perfil, vuestro estado y última hora de conexión no sea visible en Whatsapp, podéis eliminarlo fácilmente desde la sección de configuración, pero si queréis que solo un grupo específico de personas no pueda ver esa información, Whatsapp prepara una novedad que ya está apareciendo a muchos usuarios.

Se trata de la esperada opción «Mis contactos excepto», una opción que permite que solo las personas que nosotros decidamos tengan acceso a la información mencionada, incluyendo la polémica «última hora de conexión».

En qué versión de Whatsapp es posible ver «Mis contactos, excepto»

Ya está disponible en la versión de Whatsapp Beta 2.22.8.9, pero de momento solo algunos usuarios consiguen ver «Mis contactos, excepto» en todas las opciones de privacidad. En mi caso solo consigo verlo en la opción de «privacidad de estados», pero otras personas con la misma versión ya ven esta opción en todos los datos de privacidad, incluyendo desde foto de perfil a última hora de conexión.

Cómo activo la función «Mis contactos, excepto»

Para activarlo es necesario seguir los siguientes pasos:

Vamos a la sección de Ajustes de Whatsapp y pulsamos en Cuenta.

Seleccionamos la opción Privacidad.

Seleccionamos la información que queremos ajustar y pulsamos en «Mis contactos, excepto».

Una vez hecho esto, aparecerá la lista de contactos a los que queremos bloquear para que no vean la información seleccionada.

Por qué es polémica la información de Última hora de conexión

El campo de Última hora de conexión se ha utilizado desde hace años para controlar la actividad de otras personas. Se puede saber si han estado conectados, y se puede comparar la hora de conexión de dos o más usuarios para ver si se han conectado al mismo tiempo, lo que ha generado muchas discusiones de celos entre parejas.

El poder tener privacidad sobre este tema es importante, aunque si hay toxicidad en la pareja, la discusión ahora se basará en «por qué me has bloqueado para que no vea tu última hora de conexión».

Cómo instalo Whatsapp Beta

Para participar de Whatsapp Beta y ser el primero en recibir las novedades de esta plataforma, tenéis que pulsar en este enlace y solicitar la inclusión, actualizando la app siempre que sea necesario para poder ser parte del equipo de pruebas de Whatsapp.