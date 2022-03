TikTok prueba la manera de recuperar los vídeos que escaparon de ser vistos

En TikTok podemos encontrar vídeos de todo tipo, desde simples vídeos de humor hasta tutoriales rápidos, entre otros. Lo malo es que el flujo constante de vídeos hace que, por una u otra circunstancia accidental, un vídeo que podía parecer interesante, al final le hayamos perdido la pista y in posibilidad de recuperarlo para poder interactuar con él adecuadamente.

Desde TikTok, la plataforma de vídeos cortos propiedad de ByteDance, quieren poner remedio a esta situación. Para ello, está probando una nueva función dentro del historial de reproducción que facilitará el acceso a todos esos vídeos que han ido apareciendo en el feed «Para tí».



Para tener los vídeos aparecidos bien localizados

Como prueba que es, de momento se encuentra disponible para un pequeño grupo de usuarios de la misma, aunque la nueva función no deja de ser una forma mucho más sencilla a un procedimiento bastante complejo existente en la aplicación, y explicada a principios de año por el usuario rachforaday en un vídeo suyo.

Dicho vídeo invitaba a los usuarios a ir a la pestaña Descubrir, luego hacer clic en buscar, añadir un asterisco, ir posteriormente pestaña de filtros de búsqueda y activar finalmente el botón «videos vistos» para acceder al historial de vídeos aparecidos en el feed «Para tí».

Sobre el futuro de la función, desde TikTok no han querido dar más explicaciones por el momento. Según lo indicado a TechCrunch por un portavoz de la plataforma:

Siempre estamos pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok

Si bien también hay otras vías para acceder al historial de vídeos, ninguna de ellas es los suficientemente fácil como la nueva función que están probando en estos momentos, y que algunos afortunados están compartiendo capturas de la misma en sus perfiles de Twitter.

Y es que no hay que perder de cuenta la enorme cantidad de vídeos que puede aparecer en la pestaña «Para tí», por lo que un acto desafortunado puede hacer que no podamos ver ese vídeo que parecía interesante pero no logramos volver a acceder a él, sin habernos dado tiempo a interactuar con comentarios, likes o lo que mejor se nos ocurra hacer según las circunstancias.

Ya es cuestión de que lleven la nueva función a todos los usuarios (y no se quede en un cajón) para facilitar el acceso al historial de vídeos sin pasar por procesos complejos que no estarán al alcance de muchas personas.