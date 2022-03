Así quedará el nuevo servicio por suscripción de juegos de Sony

Cuando el río suena, agua lleva. Como os comentamos a finales de la semana anterior, Sony ha fijado para esta semana la presentación de su renovado servicio por suscripción de juegos para hacer frente a Xbox Game Pass de Microsoft.

Pues bien, la presentación oficial ha dado lugar, y tal como os comentábamos, el nuevo servicio resultante es fruto de la fusión de las dos opciones actuales: PlayStation Plus y PlayStation Now, pasando a llamarse definitivamente PlayStation Plus, el cual comenzará su desembarco en el mes de junio en algunos países asiáticos para que, con el tiempo, se vaya expandiendo a otros mercados internacionales.



Lo que Sony empezará a ofrecer a partir de este verano

Se cumple además el hecho de que el nuevo servicio contará con tres diferentes niveles, siendo el primero de ellos el PlayStation Plus Essential, que ofrecerá lo mismo que ofrece el aún vigente PlayStation Plus, donde de hecho, sigue manteniendo también el mismo precio, de 8,99 euros al mes, 24,99 euros al trimestre, o bien 59,99 euros al año.

Bajo este nivel por suscripción, los usuarios tendrán acceso a descuentos exclusivos, dos descargas de juegos mensuales, respaldo de los juegos en la nube, así como acceso multijugador en línea.

Quedaba por conocerse cuales serán los dos siguientes niveles, los cuales hemos podido conocer hoy. Los dos nuevos niveles son PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, que traen más beneficios, pero también un mayor coste.

PlayStation Plus Extra será el nivel intermedio del nuevo servicio, disponiendo de los mismos beneficios del Essential unido a una selección de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 y posibilidad de descargarlos para jugar.

Tendrá un coste de 13,99 euros al mes, 39,99 euros al trimestre, o bien de 99,99 euros al año.

Y ya por último está el PlayStation Plus Premium, el más avanzado de todos, que además de disponer de los beneficios de Essential y Extra suma hasta 340 juegos adicionales, incluyendo juegos de la PS3 vía transmisión desde la nube, además de clásicos originales de PlayStation, PS2 y PSP, tanto para descarga como para jugar vía transmisión desde la nube.

Respecto a precios, este nivel pasa a costar 16,99 euros al mes, 49,99 euros al trimestre o 119,99 euros al año.

En el propio anuncio, Jim Ryan, Presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment:

Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus. Con estos niveles, nuestro enfoque clave es garantizar que los cientos de juegos que ofrecemos incluyan el contenido de mejor calidad que nos distingue. En el lanzamiento, planeamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

Y a la pregunta sobre cómo se realizará la transición hacia el nuevo servicio, sobre todo, para quienes estén en PlayStation Now, destaca que:

Cuando se lance el nuevo servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los clientes de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

Así pues, Sony quiere hacer frente a Microsoft con su Xbox Game Pass. El tiempo dirá si estos cambios surten efecto.

