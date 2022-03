SeaTable, el excel del futuro construido con Bajo Código

Últimamente se está oyendo hablar mucho sobre las plataformas de «código bajo» o de «no código», plataformas de desarrollo que en algunas ocasiones permiten crear aplicaciones sin necesidad de programar, mientras que en otras lo hacen con una programación mínima, arrastrando, configurando y soltando componentes.

El tener una aplicación con programación mínima tiene muchas ventajas en lo que respecta a manutención, aunque podéis imaginar que hay ciertos límites con esta forma de trabajar. Lo que hacen es utilizar una interfaz gráfica y modelos precompilados para crear apps a alta velocidad, sin personalizar mucho, en la mayoría de las ocasiones.

Debido a que es posible reducir bastante la cantidad de codificación requerida, incluso en apps de nivel empresarial, suelen ser más económicas, y no requieren perfiles senior para la manutención, siempre y cuando no se soliciten funciones muy específicas no contempladas en los modelos de la plataforma.

Eso no significa que no puedan usarse scripts, o que no pueda hacerse análisis de negocios o técnicas de modelado de procesos, y la aplicación que os presento hoy lo demuestra.

Se trata de SeaTable, un software que se presenta como un híbrido de tabla y base de datos, un «excel del futuro» que crece con las necesidades individuales de los usuarios sin necesidad de conocimientos de programación y se adapta con flexibilidad a los procesos deseados.

Nos lo presentan así:

[…] el kit de construcción de software Lego con el que puedo montar inmediatamente mis procesos individuales en la nube o en las instalaciones. Equipado con funciones que van mucho más allá de las de una hoja de cálculo clásica, como Excel.

Ha sido creado por dos hermanos, quienes crearon la empresa en 2020 creando un software que ya tiene más de 100.000 descargas y más de 100.000 usuarios de la nube.

En los próximos cinco años, quieren convertirse en la principal solución de código bajo del mundo.

Podéis conocer la herramienta en seatable.io.