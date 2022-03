Speechelo, generador de voz a partir de texto. 5 cosas que me han gustado y 5 que no

Hay varias formas de obtener una voz artificial leyendo el texto que le indicamos. Una de ellas la comentamos ayer en el artículo Cómo crear un personaje virtual en tres pasos, otra es el uso de un software especializado en el tema que requiera pago para probarlo.

Se trata de Speechelo, un software conocido en el mundo de la creación de voz, de la lectura de textos con exportación del audio en mp3.

En su web hay varias demostraciones de voces que leen textos, demostraciones que muestran lo naturales que pueden llegar a ser, aunque puede conducir al engaño, ya que el precio de 47 dólares que cuesta el software no incluye dichas voces y sí otras más artificiales.

Veamos una lista de cosas que me han gustado:

– Cuentan con varias voces en varios idiomas. Hay mucha variedad en la versión más cara, por lo que podemos crear diálogos entre varios personajes que lean los textos que le indicamos.

– Podemos incluir respiraciones y pausas en el texto que escribimos, para que la lectura sea lo más natural posible.

– La interfaz es muy sencilla. Si seleccionamos en el menú izquierdo la opción de speechelo, tendremos rápidamente acceso a una caja de texto central y la opción de elegir idiomas y voces a la derecha.

– No es necesario instalar nada, funciona en la web.

– Al no estar satisfecho con el producto, he podido abrir un ticket pidiendo el dinero de vuelta, y después de dos emails, han procedido a cancelar mi cuenta y devolverme los 47 dólares más impuestos.

Y lo que no me ha gustado:

– No hay forma de probarlo sin pagar, ni siquiera un simple audio.

– Se pagan 47 dólares por la licencia sin límite de tiempo, no hay suscripción, pero esa licencia es bastante limitada una vez entramos en el programa. En la página de speechelo no hablan de esos límites, ponen 47 dólares como si fuera un software completo, con frases como «si sales de esta página no volverás a ver esta oferta», pero en la misma página ponen voces que solo se pueden conseguir con la versión Pro. Es publicidad engañosa.

– Después de pagar, y antes de entrar en el programa, comienza a aparecer un montón de publicidad para suscribirse mensualmente a la versión Pro (que sí da acceso a todas las voces), para comprar otros programas de la misma plataforma y adquirir licencias diversas.

– Después de ignorar toda la publicidad, con mucho cuidado para no hacer click sin querer en el enlace incorrecto y pagar algo no deseado, entro por primera vez en el programa y descubro que en español solo hay dos voces, y las dos bastante artificiales, muy parecidas a las existentes en los softwares gratuitos como voicemaker.in. Para acceder a voces avanzadas, que tienen inteligencia artificial y prometen ser más naturales, hay que pagar de nuevo, ahora sí, una suscripción mensual, para la versión Pro. Por desgracia tampoco dejan probar la versión Pro antes de pagar, por lo que no sabemos sí realmente la voz generada es tan natural como prometen. En este punto me rendí, no pagué la versión Pro para seguir probando. Es decir, la versión de 47 dólares es muy limitada.

– La versión de 47 dólares tiene un límite de 2.000 caracteres, si queremos saltar a los 20.000 caracteres hay que pasar a la versión pro. Lógicamente se pueden ir poniendo párrafos dividiendo el texto, pero eso va consumiendo tiempo y límites impuestos.

Como veis, no recomiendo comprar solo la versión básica, y la Pro, al no haberla podido probarla sin caer en una suscripción salada, sigue oculta entre páginas de publicidad que incitan a la compra sin probar el producto.