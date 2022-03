WhatsApp sumará una nueva opción para personalizar la app

WhatsApp está probando una nueva opción que facilitará a los usuarios realizar un pequeño cambio en la app.

No se trata de funciones en los chats, ni las videollamadas, sino que tiene que ver con un ajuste en la configuración de la app.

WhatsApp permitirá cambiar manualmente el idioma de la app

Tal como menciona WABetaInfo, WhatsApp permitirá que los usuarios cambien manualmente el idioma que desean usar en la aplicación. Un pequeño cambio que podría ser de interés de los usuarios.

Si has dado un vistazo a los ajustes de WhatsApp habrás notado que no te permite seleccionar un idioma para establecerlo en la app. Un cambio que no es necesario, ya que toma el idioma que usa el sistema del móvil.

Si bien facilita este ajuste, también representa un problema para los usuarios que desearían tener su cuenta de WhatsApp configurada en otro idioma. Como verás, no hay forma de cambiar este ajuste en la app.

Esto podría cambiar en una próximas actualización, ya que WhatsApp podría sumar un selector de idiomas. Sí, permitirá que los usuarios seleccionen el idioma que deseen para la aplicación.

Tal como se ve en las capturas de pantalla que comparte WABetaInfo, esta opción se encontrará en la sección de Ajustes, bajo el apartado «App language». Con solo seleccionar este apartado, WhatsApp mostrará todas las opciones disponibles.

Por supuesto, primero mostrará el idioma que está configurado en el móvil y luego una lista de todos los idiomas admitidos en la app. Así de simple. Esta dinámica ya está disponible en algunos mercados, como la India, pero la idea es llevar esta opción a todos los usuarios.

Por el momento, esta nueva opción está en desarrollo, así que no la encontrarás ni siquiera en la versión beta de WhatsApp. Forma parte de una de las tantas prueba que se están testeando y que posiblemente llegarán en las próximas actualizaciones de WhatsApp.