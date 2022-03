Cómo saber si te están siguiendo con un dispositivo de rastreo con lo nuevo de Tile

Al igual que Apple ya está abordando los usos indebidos de los Airtags, ahora es Tile quien está introduciendo su primera medida de seguridad en su aplicación móvil.

Como Apple, Tile pretende que los usuarios puedan conocer cuando hay un dispositivo de rastreo cerca de ellos, y posibilitar cuantos escaneos sean necesarios para determinar si la cercanía es circunstancial o bien se están usando por parte de otros para hacerles seguimiento.

La primera función de seguridad, llamada Scan and Secure, puede ser usada incluso por aquellos que no posean ningún dispositivo de rastreo de la compañía o no formen parte de la red global de rastreo de la compañía, al objeto de conocer la posibilidad de que existan algunos dispositivos de rastreo que puedan estar usándose para controlarles sin su consentimiento.



Para mayor tranquilidad de cualquiera

Para usar esta opción de seguridad de Tile, los usuarios deberán contar con un móvil Android o iOS, instalar la última versión de Tile, tener la conectividad Bluetooth activada, además también de los Servicios de ubicación y Ubicación precisa debidamente configurados en el dispositivo móvil para que la nueva función pueda funcionar.

Lo único malo es que dicha función no será capaz de determinar con precisión la ubicación exacta de los dispositivos de rastreo. No tendrá validez los escaneos que se realicen si se está caminando sólo en casa o se está en un lugar bastante concurrido de gente, como pueda llegar a ser el transporte público.

Además, cada escaneo completo puede llegar a tomar hasta diez minutos, aunque eso sí, los usuarios pueden realizar cuantos escaneos estimen necesarios, pudiendo ser guardados en la aplicación por si fuera necesario ofrecerlos a las autoridades pertinentes.

La compañía señala que cooperará si fuera necesario con las autoridades judiciales a fin de determinar la pertenencia de los dispositivos de rastreo localizados en los escaneos que realicen los usuarios a través de la aplicación.

Su lanzamiento irá llegando paulatinamente a todos los usuarios de móviles Android e iOS, aunque no sean usuarios registrados de Tile, a lo largo de estas próximas dos semanas.

Los rastreadores de objetos o dispositivos de rastreo salvan la necesidad de localizar objetos de pequeño tamaño, como puedan ser las llaves, o incluso también para tener localizadas a las mascotas ante un posible extravío, pero también se le pueden dar usos indeseados que pueda afectar a un tercero.

Más información: Tile