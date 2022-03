realme Book Prime, primeras impresiones y 5 cosas que me han encantado

Realme nos ha llamado la atención en los últimos años con móviles con una excelente relación entre calidad y precio, y ahora han abierto las puertas a un mundo completamente diferente, el de los portátiles.

Lo tenemos aquí, en la refacción, el realme Book Prime, con procesador Intel Core i5 de 11ª generación y un diseño ligero y moderno.

Antes de poner el vídeo correspondiente en nuestro canal de Youtube, os hablaré de las impresiones que he tenido durante algunos días trabajando con él:

– Decir que un portátil es muy portátil puede ser redundante, pero en este caso vale la pena mencionar que no estamos hablando de ningún monstruo pesadísimo de esos que se ponen encima de la mesa y nunca se llevan de viaje. Es cómodo, es ligero (es de aluminio, pesa 1,37 kg), no resbala, tiene un grosor de solo 14,9 milímetros…

– Tiene un diseño que llama la atención. Mis dos hijas, cuando lo vieron (al final me lo he traído a casa), dijeron lo mismo: ¡Qué chulo! Está disponible en varios colores, verde, azul y gris, y tiene una estética clásica, sin muchos detalles, directo al grano.

– Cuenta con un sistema de refrigeración líquida con 2 ventiladores ultrafinos, pero no hace nada de ruido, es muy silencioso, y para quien usa el ordenador para grabar audio, se agradece, ya que no tendré que borrar ruido de fondo con audacity. Aún no lo he probado para jugar, no soy muy gamer con los portátiles (para eso ya tengo al móvil), pero ejecutaré benchmarks adecuados para hacerle sufrir un poco en la review.

– El brillo es potente, 400 nits, principalmente en interiores luminosos, y no deja reflejos. La pantalla es buena, una 2K Ultra HD (2160×1440) que ocupa el 90% en una relación 3:2.

El procesador es un Intel Core i5 de 11ª generación, viene con Windows 11, y las veces que lo he usado con Photoshop, Openshot y Blender (las herramientas más pesadas que uso con más frecuencia), he tenido resultados excelentes.

Está en dos versiones de RAM + Almacenamiento, y los precios son:

– 8 GB + 512 GB por 999 euros

– 16 GB + 512 GB por 1099 euros

en buy.realme.com.

¡Estad atentos a la review suscribiéndoos a youtube.com/wwwhatsnew con la campanita activada!