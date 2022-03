Vídeo muestra Google Play Juegos para Windows, para jugar a juegos android sin necesidad de emulador

Hay varios emuladores android que podemos usar para abrir juegos android en un PC. El más famoso seguramente es BlueStacks, pero hay otras opciones, como Nox o MEmu Play que hacen un gran trabajo.

El caso es que Google está preparando una opción para no depender de emuladores, aunque de momento solo está disponible en pocos países y con una colección de juegos limitada.

Tal y como podéis ver en este tweet, Google Play Juegos permite abrir aplicaciones de dicha categoría sin salir del PC, ya sea con Windows 10 o 11.

The beta for Google Play Games for PC is now available! Google announced the beta test in January for three markets (Hong Kong, South Korea, and Taiwan), and I'm told it recently went live.

Here's a video showing the PC client, courtesy of @BakaChocolate. pic.twitter.com/KBQo0XF4BT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 13, 2022