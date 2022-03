Qué son las búsquedas avanzadas de Google y por qué deberías utilizarlas

El motor de búsqueda de Google es, sin duda alguna, el que más reconocimiento tiene a lo largo y ancho del planeta, y este hecho se refleja en que la gran mayoría de personas en el mundo saben qué es Google y cómo se utiliza.

Sin embargo, como muchas de las herramientas y plataformas que encontramos en internet (por no decir casi todas), Google cuenta con diversas funciones interesantes que no se ven a simple vista, lo que significa que no muchas personas las conocen.

En este caso nos referimos específicamente a las búsquedas avanzadas del buscador, quienes sencillamente tienen el propósito de ayudarte mediante filtros a conseguir unos resultados que sean más precisos.

Tal y como suena, las búsquedas avanzadas suenan como una herramienta que puede ser empleada para cualquier propósito, y es que no siempre resulta sencillo encontrar información concreta dentro de internet, sobre todo por la amplia competencia de medios que hay hoy día.

Dicho esto, es lógico pensar que mientras realicemos búsquedas más profundas de la información que buscamos, más fácil será encontrar los datos más específicos y correctos posibles. Pues bien, para lograrlo de la manera más sencilla posible, se debe acceder a la página de búsqueda avanzada, así que presta atención para que aprendas a hacerlo correctamente.

– Abre una página de Google de manera rutinaria como siempre has hecho.

– Dependiendo de algunos factores como la dirección de tu país, tendrás que pulsar en la esquina inferior derecha sobre Configuración o en Preferencias, depende de la opción que se te muestre a ti.

– Cuando se despliegue un pequeño menú, has clic ahora en Búsqueda avanzada.

– En este punto, verás en pantalla una especie de formulario que tendrás que llenar de acuerdo a lo que estés buscando.

Podrás configurar diversos parámetros de búsqueda como el idioma, la región de donde proviene la información, el tipo de archivos y otras cuestiones más. En fin, queda claro que con este tipo de búsquedas puedes encontrar mucha más información, y sobre todo esos datos específicos que se te complica encontrar fácilmente. Ahora cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia, ¿has conseguido buenos resultados en tus búsquedas recientes?