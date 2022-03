Odysee, una interesante plataforma de vídeos que busca ser la alternativa de YouTube

Aunque YouTube es sin duda alguna una de las plataformas digitales más visitadas del mundo, eso no quiere decir que no tengan su competencia, la cual no es tan reducida como de seguro debes de estar pensando.

Aquí en donde suena el nombre de Odysee, una plataforma relativamente nueva que busca ser una especie de alternativa a YouTube, agregando un diferente tipo de enfoque y presentando una política diferente a la que encontramos en la plataforma del gran botón rojo.

Lanzada durante el mes de septiembre de 2020, Odysee es un sitio que ha conseguido tener una importante relevancia dentro del internet, y es que a pesar de solo contar con poco más de un año en la red, la plataforma presenta la idea de ser un lugar sin restricciones y sin ningún tipo de censura. Además de esto, se encuentra basada en el protocolo LBRY, quien resulta ser de código abierto y con un funcionamiento que aplica tecnología blockchain.

Esto llega bajo la idea de su creador, Jeremy Kauffman, que al igual que otras mentes visionarias como la de Gabriel Weinberg (fundador de DuckDuckGo) por ejemplo, buscan ir en contra al sistema de Google y YouTube en este caso, presentando sus alternativas abiertas a todo el público.

Pues bien, esto resulta ser algo teóricamente bueno, más sin embargo sí que se debe comentar que, al poder encontrar allí toda clase de contenido mediático sin ningún tipo de restricción, podrías estar encontrándote con la otra cara de la moneda respecto a muchos temas, los cuales puede que hayan sido vetados de YouTube por considerarse mentiras o información falsa.

En cuanto a esto último, no sorprende que el medio ruso RT, quien fue vetado de YouTube al ser considerado como maquinaria de propaganda para Rusia en la guerra con Ucrania, haya montado su nueva base de operaciones, por así decirlo, dentro de Odysee y así seguir manteniendo su cobertura.

Como en cualquier otra plataforma o red social, se debe tener un criterio especial en cuanto a las noticias e información que se ve, aunque algo que sí promete Odysee es bloquear todo aquel contenido que sea pornográfico y que incite a la violencia.

Ahora cambiando de tema y entrando en el apartado de la interfaz de la plataforma, queda decir que resulta ser bastante parecida a cualquier otra página de alojamiento de vídeos, inevitablemente similar a lo que es YouTube pero con sus diferentes toques distintivos.

Por la parte izquierda de la pantalla podrás encontrarte con una barra de contenidos, la cual presenta material de educación, videojuegos, finanzas, tecnología y algunas otras más. Además de esto, algo especial que presenta Odysee es que cuenta con una moneda llamada LBC, la cual puede ser utilizada para ver algunos vídeos de pago y apoyar a los creadores de contenido.

En fin, se podría decir que Odysee es una alternativa bastante interesante en cuanto a YouTube, con los diferentes puntos que hemos explicado, y de esta manera han llegado a contar con más de 8 millones de usuarios alrededor del mundo, así que es una plataforma a la que no hay que perder de vista en el futuro cercano.