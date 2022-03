Zello, la aplicación Walkie Talkie, también bloqueada en Rusia

Durante estos últimos días hay algunas aplicaciones que han batido récords en las descargas en Ucrania. La más descargada ha sido esAlarma, una app iPhone que envía alertas cuando se acerca un bombardeo a una zona determinada, pero hay otras cuya popularidad crece mucho en la zona de guerra.

Hablamos de apps tipo Walkie Talkie, incluyendo las que no necesitan conexión a Internet y permiten la comunicación entre dispositivos usando Bluetooth, con un alcance que puede llegar a los 100 metros.

Dentro de la categoría de comunicación tipo Walkie Talkie tenemos a Zello, y ahora ha sido bloqueada por Rusia por el regulador de telecomunicaciones Roskomnadzor.

Han prohibido Zello por afirmaciones de que los usuarios estaban difundiendo «información falsa» sobre la invasión. Rusia pidió a Zello que bloqueara las transmisiones de los mensajes ofensivos el 4 de marzo, pero la solicitud no ha sido cumplida y ha terminado en bloqueo de la app.

No es la primera vez que ocurre algo así. Rusia bloqueó a Zello en 2017 después de que no obedeciera una ley de 2016 que requería el almacenamiento de datos de usuarios y chats dentro del país. Zello no lo hizo, y creó una versión alternativa.

Los manifestantes han estado usando Zello para comunicarse y sincronizarse, igual que han hecho los opositores a las vacunas en Canadá y otros lugares. Zello es muy usada en movimientos antisistema.

Se suma así Zello a Facebook y Twitter, también bloqueadas en Rusia por difundir noticias diferentes a la narrativa oficial de la administración Putin sobre Ucrania.