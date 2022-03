Iridium vs Inmarsat ¿Qué servicio de telefonía satelital es mejor?

Actualmente existen varias soluciones de telefonía satelital que permiten la comunicación en nuestro planeta sin depender de antenas y cobertura terrestre. El hecho de que muchos líderes de gobiernos usen estas redes hace que los servicios aparezcan con más frecuencia en medios especializados, pero la mayoría de las personas no conocen las diferencias entre ellos.

En esta breve artículo os comentaré las principales redes satelitales y compararé las dos más populares, Iridium e Inmarsat.



Redes satelitales

Estas son las principales existentes.

Red Iridium: Iridium es una empresa global de comunicaciones por satélite que brinda acceso a servicios de voz y datos en cualquier lugar de la Tierra. Cubre el 100% del planeta. Los satélites están interconectados para proporcionar conexiones confiables, de baja latencia y resistentes a la intemperie que permiten la comunicación en cualquier parte del mundo. tienen 66 satélites que giran en 6 órbitas bajas (a unos 780 km de la tierra). Cada una de las 6 órbitas tiene 11 satélites que tardan 100 minutos en dar la vuelta al mundo de polo a polo. Se cree que es la usada por el presidente de Ucrania después de obtener el equipo por parte de Estados Unidos para evitar el espionaje ruso.

Red Inmarsat: Inmarsat fue creado en 1979 por la Organización Marítima Internacional (OMI) para desarrollar una red de comunicaciones por satélite para proteger vidas en el mar. Cuentan con la infraestructura de conectividad móvil más avanzada y resistente del mundo para garantizar que sus servicios satelitales ofrezcan conectividad en los lugares más remotos y desafiantes. tienen 14 satélites en órbita geoestacionaria, a 35 786 km sobre la Tierra. Crecen poco a poco, ofreciendo cobertura global primero y luego aumentando la capacidad a medida que aumenta la demanda. Lanzarán otros seis satélites hasta 2025.

Red Thuraya: Ofrece cobertura en Europa, Oriente Medio y África. Cuenta con dos satélites en órbita geoestacionaria, fabricados por la empresa americana Boeing. La matriz de la compañía proviene de los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera empresa en Oriente Medio y África (MENA) en ofrecer servicios de banda Ka.

Red Globalstar: Tiene 44 satélites, no ofrecen cobertura a todas las áreas, pero captan señales de más del 80% de la superficie de la Tierra. Transmiten señales de los clientes a través de la tecnología CDMA a las antenas que hay en tierra, ofreciendo la latencia de conectividad más corta. La nueva constelación de satélites de órbita terrestre baja de Globalstar se une así a su infraestructura terrestre para ofrecer más cobertura.

Iridium vs Inmarsat

Con estas descripciones ya es posible ver algunas diferencias importantes entre Iridium y Inmarsat.

La cobertura satelital de Inmarsat es proporcionada por menos satélites, pero orbitan la tierra a altitudes muy altas. Esta altura logra lo que se conoce como «órbita geoestacionaria», lo que significa que los satélites parecen permanecer fijos en la misma posición en el cielo todo el tiempo. En contraste, la cobertura de Iridium es provista por más 66 satélites, que giran alrededor de la tierra en múltiples órbitas a un nivel mucho más bajo. En esta órbita más baja, los satélites se mueven constantemente en el cielo (cada uno tardará de 10 a 15 minutos en pasar de un horizonte a otro, y uno pasa por encima cada siete minutos más o menos).

Con cualquiera de los dos sistemas, si tiene una línea de visión despejada con cualquiera de los satélites, podremos realizar y recibir llamadas. Sin embargo, si la vista al satélite está oculta (por edificios cercanos, árboles, montañas, etc.), entonces no obtendremos ninguna señal y no podremos usar el teléfono.

Ya que los satélites de Inmarsat están en una posición fija, eso significa que si no podemos «ver» el satélite desde donde estamos, entonces no podremos usar el teléfono.

Con Iridium no es así, incluso si la vista del satélite está actualmente oculta, es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca el siguiente y pueda ofrecer cobertura.

En resumen: Con Iridium, los satélites se mueven hacia ti, pero con Inmarsat debes moverte hacia los satélites.

La desventaja es que Iridium tiene variabilidad en la intensidad de la señal y caídas ocasionales en la llamadas, ya que va cambiando de un satélite a otro.

Con Inmarsat, si tenemos línea de visión despejada hacia el satélite, la intensidad de la señal está asegurada y las llamadas interrumpidas son mucho menos probables (algo fundamental en transmisión de datos).

Por otro lado, los satélites de Inmarsat orbitan el ecuador, mientras que los de Iridium orbitan los polos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que si nos alejamos del ecuador, tendremos más difícil lo de encontrar la línea de visión tan importante para los satélites de Inmarsat.