Hackean más de 300 sitios gubernamentales rusos y a la Agencia Espacial Rusa

De acuerdo con lo reportado a través de un par de anuncios atribuidos al colectivo de hackers Anonymous, consiguieron hackear más de 300 sitios web ligados al Estado ruso y la infraestructura de red de los satélites espías de Rusia, logrando filtrar también documentos y archivos de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos.

Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial de los presuntos afectados. Roscosmos, por su parte, niega todos los rumores sobre posibles fugas de información relacionadas con la seguridad de sus sistemas informáticos.

«Anonymous elimina más de 300 sitios web del gobierno ruso, medios estatales y bancos en las últimas 48 horas, con la mayoría de ellos actualmente fuera de línea», informó el mundialmente conocido colectivo de hackers en su cuenta principal de redes sociales, a través de Twitter.

JUST IN: #Anonymous takes down more than 300+ #Russian government, state media & banks websites in the last 48 hrs, with most of them currently offline. #OpRussia #FckPutin #FreeUkraine pic.twitter.com/wfWB1M0jYI

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 27, 2022