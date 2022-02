Así puedes descargar The Last of Us para jugarlo en tu móvil Android

En la industria de los videojuegos, Naughty Dog es una de las empresas más importantes de todos los tiempos. Y es que, por si no lo sabías, esta desarrolladora ha estado detrás de juegos icónicos como la serie Uncharted, Crash y The Last of Us.

Y hablando de este último, tenemos una gran noticia. Si no pudiste tener la oportunidad de contar con una PlayStation para jugar a The Last of Us, en la actualidad es posible jugarlo en móviles Android, por lo que el día de hoy te estaremos hablando un poco sobre ello.

Desarrollado por un creador de contenido independiente, esta versión del videojuego para móviles Android busca recrear la intensa historia de Joel y Ellie, quienes buscan sobrevivir a un devastador virus que arrasa a la población mundial.

Ahora bien, se debe comentar que el juego aún se encuentra en desarrollo y en estado beta, por lo que es más que probable que te encuentres con diversos problemas de rendimiento o bugs, al menos actualmente. Podría decirse que esto se debe a que no es un título desarrollado por Sony o Naughty Dog, además de que al no estar terminado, está sujeto a cambios constantes por parte del desarrollador.

Dicho esto, queda claro que esta versión no podrás encontrarla dentro de la Google Play, así que si realmente te interesa poder disfrutar de este juego en tu móvil, tendrás que conseguirlo a través del siguiente APK. Una vez que tengas descargado el archivo, lo único que debes hacer es activar la función de Orígenes desconocidos en la configuración de tu móvil y listo.

En cuanto al propio APK, puedes confiar plenamente en el archivo y en la calidad del propio juego, el cual se espera vaya mejorando cuando sea finalizado en su totalidad. Ahora cuéntanos ¿qué tal te ha parecido esta versión del juego para tu móvil, has eliminado muchos chasqueadores hasta ahora?