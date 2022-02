Microsoft te mostrará una marca de agua si usas Windows 11 en un PC no compatible

El equipo de Microsoft está probando una nueva dinámica para informar a los usuarios que el hardware de su equipo no es compatible con Windows 11.

Un nuevo método que alertará a los usuarios a modo de marca de agua, más allá de las advertencias que encontremos en otras secciones de Windows.

Nueva marca de agua en Windows 11 para equipos no compatibles

Con el lanzamiento de Windows 11, Microsoft anunció los requisitos del hardware para ser compatible con esta nueva versión de su sistema operativo. Y hasta lanzó una herramienta que verifica automáticamente si nuestro equipo cumple con los requisitos del nuevo Windows.

Sin embargo, el equipo de Microsoft dejó saber que sería posible instalar Windows 11 en algunos equipos aunque no cumplieran con los requisitos. Por supuesto, no es un método que recomienden, ya que no garantizan que funcione correctamente.

Así que muchos usuarios han descargado el archivo ISO de Windows 11, y se han arriesgado a iniciar su instalación, aún cuando sus equipos no cumplían con los requisitos mínimos. Sin embargo, Microsoft seguirá insistiendo si el equipo no es compatible con Windows 11.

Tal como menciona The Verge, Microsoft está probando una marca de agua a modo de advertencia que le informa al usuario que el hardware del equipo «no es compatible con los requerimientos del sistema».

Es una marca de agua que se ve en el fondo de pantalla, casi similar al que muestra Microsoft cuando no se ha activado Windows en el equipo. Por el momento, solo se trata de una prueba, así que no hay certeza sobre su uso en el futuro. Y por supuesto, esto tampoco significa que Microsoft comience a limitar funciones o aplicar restricciones en aquellos equipos con hardware «no compatible» con Windows 11.

Si quieres saber cuáles son los requisitos para instalar a Windows 11 desde cero o cómo puedes actualizar desde Windows 10, puedes dar un vistazo a uno de nuestro artículo anteriores.