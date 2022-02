Así es Truth Social, la red social de Donald Trump que llega hoy al iPhone

No ha sido fácil, pero ya está disponible en la tienda de Apple la red social de Donald Trump, un lugar donde todos sus fans podrán opinar y leer los textos publicados por el expresidente sin miedo a que sean bloqueados o eliminados, aunque cualquiera podrá publicar en su propio perfil, no solo leer el contenido de otros.

Se trata de Truth Social, app que ha estado algunas semanas en modo de pruebas entre un grupo limitado de usuarios, pero que hoy llega ya de momento solo para iPhone.

Aún se encuentra en proceso de ampliación, pero creen que para finales de marzo estará ya al 100% en todo Estados Unidos. El acceso desde algunos otros países está limitado, aunque ese límite puede eliminarse durante las próximas semanas.

El lanzamiento coincide con el «U.S. Presidents Day holiday», el «Día de los presidentes de Estados Unidos», que cae siempre el tercer lunes de febrero.

Es tanta la demanda en estos momentos, que muchos usuarios reciben un mensaje de espera cuando intentan registrarse, un regreso de Trump a las redes sociales después de haber sido expulsado de Twitter, Facebook y YouTube tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del año pasado.

Aunque promueve la libertad de expresión, no sabemos si el tono de las publicaciones será moderado, o si incitará al odio. De momento no se ha publicado nada relevante por nadie, pero se esperan primicias y mensajes importantes por diferentes personalidades en una interfaz semejante a la de Twitter. Así es, cualquier miembro de la red puede participar en las conversaciones, publicar, tener seguidores y dar me gusta, como si en Twitter estuviéramos.

El crecimiento ahora dependerá de pequeños patrocinadores financieros que inviertan en la causa, aunque dinero a Trump no le falta. Será interesante verificar si esta app se transforma en un lugar con libertad máxima de expresión (independiente del tono) o si Apple tendrá que eliminarla dentro de poco por violar los términos de uso.

Enlace a la app: click aquí.