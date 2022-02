Cómo volver tu perfil de LinkedIn más atractivo e interesante

LinkedIn es una red social ampliamente utilizada en el sector empresarial y laboral, como ya bien sabemos. Sin embargo, algo que no siempre está claro es el cómo crear un perfil que resulte interesante, atractivo y profesional.

Y ya que esta plataforma ha sido originada con el propósito de conectar todo el entorno laboral y empresarial posible, lo más acorde es que dispongas de un perfil que pueda cumplir con las expectativas.

Por estos motivos, resulta de interés comentar esos puntos que los usuarios pueden resaltar y así contar con un perfil más completo. Dicho eso, el día de hoy estaremos hablando sobre ello y enseñando algunos trucos sencillos que podrán facilitar mucho esa tarea, así que sin más que agregar, ¿ya tienes hoja y lápiz para anotar estos consejos?

Busca resaltar con tu foto de perfil

Una imagen vale más que mil palabras, y como estamos hablando de dar la mejor impresión posible a los que serían tus posibles jefes o socios, lo mejor es tener una fotografía de perfil en la que resaltes tal cual eres, con una sonrisa relajada y lo más limpio y aseado posible. Realmente no es necesario llegar al punto de usar un traje completo y mostrarte así, aunque depende de cuál sea tu área, puede ser mejor visto o no.

Por todo lo comentado anteriormente, no es para nada recomendable subir una foto de un avatar, imágenes predeterminadas o general cualquier foto que no sea de ti, ya que esto no dará la mejor impresión de ti en absoluto.

Mantén una actitud positiva y destaca de entre el montón

Muchas son las personas que están dentro de LinkedIn buscando esas mismas oportunidades que tú estás buscando, y precisamente por ese motivo, es que debes tratar de pensar diferente a los demás y destacarte con un contenido de perfil que sea interesante para los futuros lectores, más no con material que pondrías en tu cuenta de Facebook o Instagram, por ejemplo.

Dicho esto, será de suma importancia que resaltes tus destrezas y puntos fuertes en el área que trabajes, ya que con esto le darás a las empresas una mejor impresión, además de que dejarás bien en claro las cosas que puedes hacer fácilmente.

Escribe sobre información real y aquellos conocimientos que posees

En cuanto a la información que vas a poner en tu perfil, piensa que se trata de un curriculum virtual al que todas las empresas y profesionales tendrán acceso. En ese orden de ideas, lo más adecuado es que escribas únicamente sobre aquellos conocimientos realmente importantes, ya que con esto evitarás parecer una persona con aires de superioridad.

Y esto vendría siendo todo, ya cuentas con una buena base de consejos para crear un perfil de LinkedIn que te dé buenos resultados. Eso sí, recuerda que debes tener constancia y mantenerte al día en la plataforma para no perder ningún tipo de oportunidad que se te presente.